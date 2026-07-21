Vučić: Izbori će veoma brzo biti raspisani

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će izbori biti „veoma brzo raspisani“.

Vučić je kazao da je Srbija demokratsko društvo i da će odluka koju građani donesu na izborima biti poštovana.

„Biće izbori veoma brzo raspisani. Ljudi na izborima uvek nepogrešivo donesu odluku, na kraju krajeva na racionalan način razmišljajući o svojim porodicama“, rekao je Vučić novinarima posle obilaska gradilišta mosta preko Velike Morave kod Svilajnca.

Upitan za navode da planira da se vrati na premijersku funkciju bez izbora, Vučić je rekao da neće sebi da daje funkciju za koju nije tražio glas naroda.

„Postoji opcija u ovom trenutku, ja podnesem ostavku, Vlada podnese ostavku i za dan-dva me Skupština izabere za predsednika Vlade ako imam većinu. Ta opcija postoji, ali to za mene nije opcija iako je sve po zakonu, legalno, čak i legitimno. Neću sebi da dajem funkciju za koju nisam tražio glas naroda. Kada i ako budem tražio glas od naroda za tu funkciju, tek kad budem dobio glas od naroda mogu to eventualno da postanem“, kazao je predsednik Srbije.

Ocenio je da je „najverovatnija“ opcija da Vlada podnese ostavku ili da obavesti predsednika i Skupštinu Srbije da nema potrebnu većinu.

„Tog trenutka kad dobijem obaveštenje Vlade i Skupštine, ja raspisujem izbore za poslanike. Još neko vreme, nekoliko dana ili dve nedelje maksimalno ću ostati predsednik jer imam mnogo važnih poslova koji se tiču države, te neću učestvovati u kampanji. Onda ću se priključiti listi ‘Ujedinjena Srbija’ pošto ću podneti ostavku, napustiti dve državne prostorije i predati svu potrebnu dokumentaciju. Onda idem po Srbiji od mesta do mesta da tražim podršku ljudi za mandat predsednika Vlade“, kazao je Vučić.