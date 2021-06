U Srbiji na snazi narandžasti meteo-alarm u Loznici temperatura do 38

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U Srbiji će danas biti veoma toplo i sunčano vreme, a na snazi je narandžasti meteo-alarm.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najtoplije će biti u Loznici, Kragujevcu, Negotinu i Kraljevu gde će temperatura dostizati do 38 stepeni, dok se u Beogradu očekuje 37 stepeni.

Na području Srbije do petka, 25. juna, očekuje se toplo vreme sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 35 do 38 stepeni Celzijusa, a u četvrtak lokalno i do 40 stepeni Celzijusa, upozorio je danas RHMZ, prenosi Tanjug.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp