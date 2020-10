U penziju idemo sve kasnije

Starosna granica za odlazak u penziju lagano raste i u Srbiji, i to je trend, koji ako već nije završen, traje i u celom svetu.

Naredne kalendarske godine, dame u starosnu penziju u našoj zemlji mogu sa 63 godine i dva meseca života, umesto 63 godine koliko je ove godine potrebno. Granica će se pomerati u rasponu od dva do šest meseci godišnje sve do 2032. i tada će dame moći da idu u penziju sa 65 godina starosti. Dakle, dve godne duže nego danas. Potreban broj godina radnog staža ostaje isti i iznosi minimum 15 godina.

S druge strane, muškarci u starosnu penziju i u narednoj godini idu po starom – sa 65 godina života i 15 godina staža upisanog u radnu knjižicu. I za sada, za njih ne postoje najave o pomeranju starosne granice.