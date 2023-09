U nedelju se obeležava 109. godišnjica Gučevske bitke

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Obeležavanje 109. godišnjice bitke, poznate kao ‘‘Bitka iznad oblaka’‘, polaganjem venaca kraj spomen-kosturnice na Gučevu biće održano u nedelju (10.9.), saopšteno je iz lozničkog Centra za kulturu ‘‘Vuk Karadžić’‘.

U obeležavanja godišnjice slavne bitke učestovaće i udruženje ‘‘Gučevski marš’‘ koje organizuje pešačenje do spomenika. Skup učesnika je u nedelju, u pola osam, ujutru ispred Crkvce Pokrova Presvete Bogorodice u Loznici odakle će peške krenuti preko Trbušnice do oko 12 kilometara udaljenog spomenika na Gučevu.

Na Gučevu su teške borbe vođene 55 dana, od septembra do početka novembra 1914. godine. Bitka na Gučevu bila je jedna od prvih rovovskih bitaka na svetu i jedna od najtežih borbi tokom Velikog rata.

Za one koji žele da prisustvuju obeležavanja godišnjice Gučevske bitke obezbeđen je organizovan besplatan prevoz. Polazak autobusa je iz Loznice sa parkinga kod železničke stanice u nedelju u pola deset, a povratak po završetku programa.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp