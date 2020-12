Totenhem napada Arsenal: Murinjo grabi ka tituli, “Tobdžije” zaostaju

I dalje se nalazimo u prvoj polovini sezone u Premijer ligi, a ozbiljno se zahuktalo na “Ostrvu”. Murinjo je nikada odlučniji da podigne pehar, ali još mnogo prepreka mora Portugalac da savlada kako bi tu zamisao i materijalizovao.

Jedna od tih prepreka jeste Totenhemov “večiti londonski rival” – Arsenal.

Meč 11. kola Premijer lige Totenhema i Arsenala odigraće danas, sa početkom u 17:30h na stadionu Spursa.

Portugalski stručnjak, Žoze Murinjo, odlučio je da preporodi tim, ali i igru Totenhema. I – taktika za sada daje rezultate!

Sjajne partije ove sezone pružaju Spursi, ne samo u Premijer ligi, već i u Ligi Evrope.

S druge strane, Arsenal je furiozno započeo sezonu, ali onda je stao. Muče se “Tobdžije” sa pronalaskom prave forme u poslednjih nekoliko duela u domaćem šampionatu. Upravo to pokazuju i rezultati ovog kluba.

Ipak, zbog mnogo čega meč Totenhem – Arsenal danas će biti veoma interesantan. Dugačka je istorija međusobnih duela ova dva kluba, a značajna je jer nam može dati “predosećaj” rezultata i na predstojećem derbiju Severnog Londona.

Naime, današnja utakmica dva kluba biće 188. severno-londonski derbi u svim takmičenjima (Prva liga Engleske/Premijer liga, EFL Kup, FA Kup, Komjuniti Šild). Međutim, samo u Prvoj ligi Engleske/Premijer ligi klubovi su se ukupno sastali do sada 166 puta. Od ovih ligaških mečeva, statistika jeste na strani Arsenala.

Naime, “Tobdžije” su u ligaškim utakmicama 66 puta trijumfovale, dok je Totenhem bio uspešan na 13 mečeva manje. Ukupno 47 utakmica je završeno nerešenim rezultatom.

Od promene formata ovog takmičenja, 1992. godine (zvanično osnovana Premijer liga), dva kluba su se sastala 56 puta. I ponovo, Arsenal je bolji – 20 pobeda, naspram 13 trijumfa Totenhema.

Iako je statistika međusobnih duela na strani Arsenala, Totenhem se nalazi u odličnoj formi, pruža i više nego vrhunske partije i ima prednost domaćeg terena u meču severno-londonskog derbija. Zato je Totenhem i favorit na ovoj utakmici.

