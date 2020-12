Senzacija na EP u rukometu, Srbija pobedila prvaka sveta

Nijedan trening nije mogla Srbija da održi pred početak Evropskog prvenstva u Danskoj, ali su naše rukometašice odigrale sjajno.

Srbija je na otvaranju kontinentalnog turnira porazila svetskog prvaka Holandiju rezultatom 29:25.

Imale su naše igračice šest golova zaostatka na kraju prvog poluvremena, ali su uspele da pobede.

Sledeći meč je na programu u nedelju u 16.00 časova, kada će se naše devojke sastati sa Mađarskom.

WATCH: @rssrbije 🇷🇸 have narrowed the gap! Not surprising with Katarina Krpež-Šlezak scoring like this. 😶#ehfeuro2020 #handballispassion pic.twitter.com/HU79CJdS5E

— EHF EURO (@EHFEURO) December 5, 2020