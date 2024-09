„Točak zdravlja’’ i ’’Saborsko poselo’’

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) prirediće u subotu tradicionalnu rekreativnu vožnju biciklima od Loznice do Tršića ’’Pokreni točak zdravlja’’. Program ’’Točka zdravlja’’ počinje u deset ujutru ispred turističkog info-centra dečjom vožnjom ’’biciklića’’ do Vukovog doma kulture, a učesnici su mališani od dve do šest godina koje će zabavljati animatori – rekla Snežana Perić, direktorica TOGL

U nedelju će TOGL, tradicionalno, u Tršiću prirediti ’’Saborsko poselo’’ i ’’Kolo za Vuka’’.

