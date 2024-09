Besplatni preventivni pregledi

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Akcija besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda, koju u cilju prevencije i rane dijagnostike oboljenja na inicijativu Ministarstva zdravlja, realizuje Zdravstveni centar Loznica u nedelju, 15.septembra, od 8 do 17 časova.

Svi građani, i oni bez zdravstvenog osiguranja, biće u prilici da bez zakazivanja obave pregled endokrinologa i urade ultrazvuk štitaste žlezde. Dalje, građani će moći da urade i tumor markere: PSA (PSA) za muškarce, kao i CEA (CEA), CA19-9 (CA19-9) i AFP (Alpha Fetoprotein), izmere krvni pritisak, provere nivo šećera u krvi, urade EKG i provere kompletnu krvnu sliku.

Takođe, i ove nedelje će biti organizovani i sistematski pregledi dece predškolskog i školskog uzrasta, od 8 do 11 časova.

I ovoga puta svi pacijenti kod kojih se uoče nepravilnosti prilikom pregleda ili u rezultatima biće odmah upućivani na dalju dijagnostiku i preglede.

Zdravstveni centar „Loznica“ izražava zahvalnost svim građanima koji su protekle nedelje obavili preglede i poziva sve one koji do sada iz različitih razloga nisu bili u mogućnosti da obave preglede, da to ovoga puta, u interesu očuvanja sopstvenog zdravlja, urade.

