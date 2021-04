Tiodorović zna: Kad će normalniji život?

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Epidemiolog Branislav Tiodorović, smatra da ćemo, ako uspemo da vakcinišemo tri miliona ljudi, biti u prilici da živimo normalnije.

Tiodorović je u intervjuu za Blic rekao da je za povratak normalnom životu potrebna obimna vakcinacija za što kraće vreme.

Bilo bi idealno da u narednih mesec do dva vakcinišemo tri do tri i po miliona ljudi i na taj način steknemo kolektivni imunitet, istakao je Tiodorović.

On je ukazao da se, dok ne steknemo kolektivni imunitet bar do 70 odsto, ne smemo opustiti i da moramo pokazati kolektivnu odgovornost.

Tiodorović je ocenio da olakšanje ne možemo očekivati pre juna. Onog trenutka kada broj padne ispod 1.000, pa onda da dođemo na dvocifreni broj, to će biti ocenjeno kao izvanredno, rekao je Tiodorović.

Smatra da je uvođenje obavezne vakcinacije za zdravstvene radnike aposlutna potreba.

