FK Jedinstvo (MZ) čvrsto drži vrh tabele, nerešeno u Borini (video+foto)

Komšijski derbi odigran je u Borini gde su se sastali Mladost i Jedinstvo iz Malog Zvornika. Završen je miroljubivo 2:2 i ako je na terenu isve prštalo.

Jedinstvo je opuštenije ušlo u ovu utakmicu dok su domaći sa više želje želeli pobedu u potrazi za opstankom u ligi. Tako je več u 4 minutu domaća ekipa došla u prednost od 1:0 golom Stanića. Nervozu kod gostiju oniso je neravan teren koji im nije dozvolio da igraju svoju pas igru. Nekoliko grešaka sudije još više je unervozilo goste pa su domaći imali šansu da uvećaju vođstvo. To se nije dogodilo u prvom delu već u 52 minutu. Ponovo Stanić dobija jednu dobru loptu, koju realizuje golom za vođstvo od 2:0.

Malozvorničani pokušavaju sa izmenama i dolaze do nekoliko dobrih prilika ali sa slabom realizacijom. U 85 minutu Jedinstvo smanjuje rezultat preko Sredojevića a samo 2 minuta kasnije dolazi do poravnjanja. Odličan centaršut sa desne strane uputio je kapiten Ristić pronašavši Milutinovića koji glavom vraća povratnu a domaći igrač Katić nespretno glavom šalje loptu u svoju mrežu. U nadoknadi vremena mogla je domaća ekipa do trećeg gola posle evidentne greške sudije Lukića kada je dosudio nepostojeći prekršaj za domaće. Stefan Jović šutirao je daleko iznad prečke.

Posle 20.kola Jedinstvo se nalazi na 1.mestu sa osvojenih 47 bodova i 9 bodova prednosti nad Jadrom iz GD. Mladost iz Borine nalazi se na 12 mestu i osvojenih 17 bodova.

U sledećem kolu Jednistvo na svom terenu dočekuje ekipu 7 Jul iz Bele Crkve dok će Mladost gostovati Slogi iz Straže.

