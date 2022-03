The lighthouse of the Belt and Road in Serbia

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

The opening ceremony of the Serbia factory of Minth Group and the groundbreaking of the new factory in Sabac.

March 10th, 11 a.m. in Loznica, Minth Group held a grand opening ceremony to celebrate the completion of the construction and initial of production of the factory of Minth Automotive Loznica, concurrently with the groundbreaking for new factories in Sabac.

The President of the Republic of Serbia, Aleksandar Vucic, the head of the Embassy of the People’s Republic of China in Serbia, Tian Yishu, the Minister of Economy of Serbia, Atanaskovic, the top management of BMW, Renault, Toyota, Tesla, the Chairperson of Minth Group, Ms. Wei Ching lien and other senior representatives were invited to attend the ceremony. During the ceremony, the senior management of Minth Group had a full exchange with the clients, the President and the Serbian government, hoping that Minth Group’s investment in Serbia would be like a „lighthouse“ guiding and pulling the rapid development of the automotive industry chain in Serbia and even in the Balkan region, creating a new era of automotive industry development based on Serbia and radiating to Europe.

Established in 1992 then listed on the Hong Kong Stock Exchange market on 1 December 2005 (stock code: 0425), Minth Group is now one of the top 100 global auto parts companies, with production plants and R&D centers across Asia, Europe and North America. In 2018, Minth Group set foot on Serbian land for the first time in line with the Belt and Road Initiative, and has since started a new chapter.

At present, Minth Group has five factories in Serbia, with a total investment of over 500 million Euros, which are expected to provide nearly 3,000 jobs when they are all completed and put into operation. Extraordinary company drive amazing city, amazing city drive prosperous country. Minth group has always been committed to establishing a benchmark for overseas Chinese enterprises with positive influence in Serbia.

At the opening ceremony, Ms. Wei Ching lien, Chairperson of Minth Group, extended a warm welcome to Mr. President, the leaders of the Chinese and Serbian governments, the management of distinguished customers and suppliers and other guests, expressing her gratitude for Minth Group decision to invest in Serbia, the strong support from the central government of Serbia and the municipality of Loznica, and the trust of all customers and supply chain partners in Minth Group.

Tian Yishu, counselor of the EMBASSY OF CHINA IN THE REPUBLIC OF SERBIA counselor congratulated the opening of the factory and said: „This is another new achievement of Chinese enterprises’ investment in Serbia, which fullyreflects the firm will of China and Serbia to promote friendship and cooperation, and I believe it will contribute to boosting local employment and the overall economic development of Serbia. China highly appreciates the active participation of the Serbian side in building the „One Belt, One Road“ and China-Central and Eastern European countries cooperation, and is willing to continue to encourage more Chinese enterprises to invest in Serbia on the principle of mutual benefit and win-win situation, so as to continuously enhance the welfare of the two peoples.

In conclusion, President Vucic of the Republic of Serbia said: Once Loznica was facing a long period of local business closures, a large number of unemployed workers and a bleak economic recovery, but now the arrival of Chinese partners will not only create a large number of local jobs, but also bring a vision of a better life, for which I would like to express gratitude to President Xi Jinping and all Chinese partners who have long been committed to promoting friendship between Serbia and China. The current international situation is difficult and complex, but I will not hesitate to talk about the deep friendship between Serbia and China, no matter who I face, and please believe that Serbia will always be a trusted friend of China.

Download the free InfoLo mobile app and stay informed.

Minth Group – svetionik na srpskom pojasu I putu

Minth Group

– Ceremonija otvaranja nove fabrike u Loznici I polaganje kamena temeljca u Šapcu

Povodom završetka izgradnje pete fabrike, I početka rada proizvodnih pogona u Minth Automotive Loznica, te postavljanja kamena temeljca za nove fabrike u Šapcu , Minth Group je 10-og marta u 11 časova održala svečanu ceremoniju otvaranja fabrika.



Ceremoniji otvaranja prisutvovali su: Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, Šef ambasade NR Kine u Srbiji- gdin Tian Yishu, ministarka privrede Srbije- gospodja Atanasković, najviši vrh menadzmenta BMW-a iz Nemačke, predstavnici Renault-a iz Francuske kao I predstavnici Toyote u Evropi, predstavništvo kompanije Tesla iz Nemačke , predsedavajuca gdja Wei Ching Lien – predsednica Upravnog odbora Minth grupacije, kao I drugi visoki predstavnici Mintha.

Tokom poludnevne ceremonije, visoko rukovodstvo Mintha imao je priliku da razmeni informacije, razmisljanja I planove kako sa predsednikom RS, tako I sa kupcima, a sve u cilju I nadi da će investicija grupacije Mintha biti Svetionik koji I vodi u brzi razvoj lanca automobilske industrije u Srbiji, pa čak I u regionu Balkana. Ovo će svakako stvoriti novu eru razvoja automobilske industrije.

Grupacija Minth osnovana je 1992. godine I tada je kotirana na berzi u Hong Kongu 1. decembra 2005. (kod akcija: 0425), a sada je rangirana među 100 najboljih kompanija za auto delove u svetu, sa proizvodnim pogonima i centrima za istraživanje i razvoj širom Azije i

Evropa, Severna Amerika i drugi kontinenti. Prateći put I tempo kineskog Pojasa i puta, Minth Group se prvi put pojavljuje u Srbiji 2018. godine kada otvara svoje novo poglavlje:

Grupacija Minth trenutno je u Srbiji osnovala 5 fabrika, sa ukupnim ulaganjem od preko 500 miona evra, a očekuje se da će obezbediti skoro 3.000 radnih mesta, nakon što sve proizvodne linije budu završene i puštene u rad.

Odlična preduzeća pokreću odlične gradove, a odlični gradovi vode odlične zemlje Minth je uvek bio posvećen uspostavljanju referentnog preduzeća sa pozitivnim uticajem inostranih kineskih preduzeća u Srbiji.

Uspešne kompanije pokreću uspeh grada, a uspešni gradovi vode jačanju cele države. Minth je oduvek bio posvećen I zaslužan za uspostavljanje referentnih prekookeanskih preduzeća, pa I u Srbiji sa pozitivnim uticajem iz sedišta Kine.

Na ceremoniji otvaranja fabrike, gđa Wei Ching Lien , predsednica Upravnog odbora Minth Group, uputila je srdačnu dobrodošlicu gospodinu predsedniku, liderima vlada Kine i Srbije , menadžmentu cenjenih kupaca i dobavljača i drugim gostima. Takodje je rekla da je donošenje odluke da se investira u Srbiju bio veoma ispravan izbor kako za grupaciju tako I za Srbiju., Zahvalila se centralnoj vladi Srbije i opštinskoj vlasti Loznice na snažnoj podršci Minthu u proteklih 3 godine, kao i svim kupcima i partnerima u lancu snabdevanja za poverenju koje pružaju u Minth grupaciji.

‘’ Takodje je rekla da se nada da će svi planovi koje trenutno imaju I za koje se zalažu, pod vodjstvom predsednika Vučića kao srspkog tima zaposlenih doprineti uveliko razvoju Srbije’’, rekla je gdja Wei.

Gospodin Tian Yinshu, šef Ambasade Narodne Republike Kine u Srbiji, čestitao je otvaranje fabrike i rekao da je ovo još jedno dostignuće ulaganja kineskih preduzeća u Srbiju, koje u potpunosti pokazuje volju Kine i Srbije da unaprede prijateljsku saradnju. Podstiče se lokalno zapošljavanje koje doprinosi ukupnom ekonomskom razvoju Srbije . Kineska strana visoko ceni aktivno učešće Srbije u zajedničkoj izgradnji „Pojasa i puta” i saradnje Kine i CIE, te je spremna da nastavi da podstiče više kineskih preduzeća da ulažu u Srbiju na principu uzajamne koristi i pobede. -dobiti rezultate, kako bi se kontinuirano poboljšavalo blagostanje dva naroda.

Na kraju, predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić je rekao: Loznica je dugo bila pred dilemom gašenja ovdašnjih preduzeća i nezaposlenosti velikog broja radnika, a izgledi za oporavak privrede bili su mračni. Kineski partneri ne samo da će otvoriti veliki broj lokalnih radnih mesta, već će doneti viziju boljeg života, na čemu želim da se zahvalim predsedniku Si Đinpingu i svim kineskim partnerima koji su odavno posvećeni unapređenju srpsko-kineskog prijateljstva.

Trenutna međunarodna situacija je teška i komplikovana, ali sa kim god da se suočim, nikada neću bežati da govorim o dubokom prijateljstvu Srbije i Kine, verujte da će Srbija uvek biti prijatelj od poverenje NR Kini.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp