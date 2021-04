Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U Srbiji će ujutro biti pretežno vedro i hladno, sa slabim mrazom. U toku dana biće promenljivo oblačno i sveže, sredinom dana i po podne mogući kiša i sneg. Najniža temperatura će biti od -3 do 1 C, najviša od 8 do 12 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U petak ujutro biće hladno sa slabim mrazem, a u toku dana sunčano i malo toplije. Od subote do utorka pretežno sunčano i toplo, zatim naoblačenje s kišom i hladnije.

