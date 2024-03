TAMARA VUČIĆ OTVORILA MANIFESTACIJU SVET ŽENA (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Supruga predsednika Srbije, Tamara Vučić, svečano je otvorila manifestaciju Svet žena koja se održava u Loznici.

Govoreći o priredbi posvećenoj ženama, koja se tokom meseca marta organizuje u ovom gradu sa ciljem promovisanja i afirmisanje stvaralaštva žena u različitim oblastima, Tamara Vučić je istakla da Svet žena nije nikakav izolovani svet, odvojen, nezavistan ili svet koji se suprotstavlja nekom muškom svetu kao da se radi o borbi za prevlast ili dominaciju, već da je to jedan komplementaran dopunjujući deo u svetu koji, kako je istakla, poznajemo, koji ga nadograđuje kako bi bogatstvo različitosti pokazalo svu svoju lepotu.

Ona je podsetila prisutne na reči Mahatma Gandija koji je kazao – Nazvati ženu slabijim polom je kleveta; to je muškarčeva nepravda prema ženi. Ako se pod snagom misli sila, onda zaista, žena je manje nasilna nego muškarac. Ako se pod snagom misli moralna snaga, onda je žene nemerljivo superiornija. Zar nema bolju intuiciju, zar se ne žrtvuje više, zar nije izdržljivija, zar nema veću hrabrost? Bez nje, muškarac ne bi mogao biti. Ako je nenasilje zakon našeg bića, budućnost je sa ženom.”

Najlepše stihove i najlepše reči divljenja i poštovanja o ženama napisali upravo muškarci, prepoznajući žensku snagu i energiju, ali i ceneći ženski doprinos svetu kakav poznajemo, istakla je prva dma Srbije

podsečajući da je taj doprinos kroz istoriju često ostao nepriznat ili nedovoljno cenjen, popu Mileve Marić Ajnštajn. Ona je ukazala da žene kroz istoriju često nisu dobijale prostor da prikažu svoj talenat i svoju kreativnost, a ponekad su zbog toga bivale osuđivane a neretko nazivane i različitim pogrdnim imenima.

Tokom obraćanja, Tamara Vučić je podsetila na mudost jednog čoveka koji je nedavno rekao da mnogo grešimo kad kažemo da iza svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena, jer ustvari, pored svakog uspešnog muškarca stoji uspešna žena. To znači da moramo da menjamo prizmu kroz koju posmatramo svet oko sebe.

Osmi mart, ne sme da bude dan u kojem treba od muškaraca nešto da očekujemo nego od sebe, a to, kako je naglasila podrazumeva više solidarnosti, ne samo među ženama, već i među muškarcima, i na tome treba da radimo ako želimo da gradimo bolji svet i bolji život za sve nas..

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović je podsetio da je uloga i učešče žena u društveno-političkom životu Loznice veoma značajno.

-Vi ste to drage dame, drage sugrađanke, izborile pre svega svojim radom, rezultatima, posvećenošću, znanjem tako da u ovom gradu na najodgovornijim državnim organima i institucijama koji su dislocirani kao srednji nivo vlasti, kao i u organima grada, ustanovama i preduzećima nosioci upravo jesu žene. Predsednik Osnovnog suda u našem gradu je dama, zatim na čelu Osnovnog javnog tužilaštva je dama, predsednica lokalnog parlamenta je dama, direktorka Zdravstvenog centra takođe, apotekarske i predškolske ustanove, Centra za socijalni rad, Dom za decu sa posebnim i bez roditeljskog staranja u Banji Koviljači, Centra za kulturu, Turističke organizacije, Biblioteke, Naučno obrazovno kulturnog centra u Tršiću, trećina direktora osnovnih i srednjih škola su takođe dame. Kao što vidite, zato Loznica može da bude primer dobre prakse i zato Loznica duguje jednu veliku zahvalnost svima vama. No, mi imamo izuzetno uspešne dame i žene u oblasti preduzetništva, preduzetničkih radnji, mikro malih i srednjih preduzeća, i to je ono što ovaj svet čini lepšim boljim a rekao bih budućnost sigurnijom i izvesnijom – zaključio je prvi čovek Loznice.

