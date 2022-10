Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, ponegde blizu 30°C. Vetar slab do umeren južnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C u Dimitrovgradu i Požegi do 14°C u Beogradu, a maksimalna od 24°C u Vranju do 29°C u Valjevu i Loznici. Uveče suvo i relativno toplo.

Do kraja iduće sedmice se zadržava toplo vreme za kraj oktobra uz malo nižu temperaturu nego početkom sedmice.

