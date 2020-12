Šta treba da znate ako putujete automobilom u inostranstvo?

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Putovanje automobilom u inostranstvo je vrlo zanimljivo iskustvo i nudi vam mnogobrojne prednosti. Pre svega tu je sloboda biranja tempa vožnje, kraćih pauza, ali i dužih zadržavanja na interesantnim lokacijama. Takođe, uvek možete poneti koliko god prtljaga želite, što je posebno značajno ženskom polu.

Upravo iz tih razloga veliki broj vozača odlučuje da se upusti u ovu avaturu, a mi vam u nastavku teksta predstavljamo šta je važno da znate pre nego što krenete na put u inostranstvo, ali i kako da se snađete na samoj destinaciji.

#1 Priprema automobila za putovanje

Priprema automobila obuhvata pola pripreme za putovanje i jedna je od najvažnijih stavki. Ukoliko uradite adekvatne pripreme vašeg automobila nećete morati da mislite na to prilikom putovanja i izlažete se nepotrebnim troškovima. Osim redovne šestomesečne ili godišnje kontrole automobila, predlažemo vam da pred putovanje obavezno uradite detaljan pregled komponenti vozila.

Pregled bi trebalo obaviti minimum dve nedelje pre putovanja kako biste imali vremena da popravite automobil i rešite eventualne kvarove na vozilu.

Pored toga što ćete obaviti sve preglede, problemi na putu nažalost i dalje mogu da vas zadese, te je preporuka da pre putovanja istražite naše šlep službe koje posluju i u inostranstvu i pronađete povoljan šlep vozila iz inostranstva na što efikasniji način.

Trebalo bi da obratite pažnju na cene šlep službe, ocene korisnika, ali i dostupnost određene šlep službe, pa je preporuka da se odlučite za onu koja može da vam pruži pomoć na putu u bilo koje doba dana i noći. Kada obavite sve navedene procedure, vreme je da razmišljate o dokumentima potrebnim za putovanje.

#3 Potrebna dokumenta i pravila u inostranstvu

Kao što već pretpostavljate, na putevima u inostranstvu ne važe ista pravila kao kod nas, te se pojedini zahtevi za vozače razlikuju od države do države. Dokumenta koja vam mogu biti potrebna za put u inostranstvo su: međunarodna vozačka dozvola, zelena karta i dozvola za upravljanje tuđim vozilom (DTV) u inostranstvu ukoliko ste se odlučili da krenete na put tuđim autom. U tom slučaju će vam za putovanje u bilo koju državu biti potrebna DTV.

Najčešće destinacije na koje državljani Srbije putuju automobilom su Crna Gora, Hrvatska i Grčka. Za Crnu Goru i Hrvatsku vam je neophodna saobraćajna dozvola, dok je za Grčku pored toga preporučljiva i međunarodna vozačka dozvola. Takođe, važno je da napomenemo da ukoliko u Grčku putujete preko Severne Makedonije, treba da nabavite i zelenu kartu.

Zelena karta izdaje se od strane osiguravajućeg društva kod kojeg je zaključeno osiguranje. Pored navedenih dokumenata, preporučujemo vam da za putovanje u inostranstvo imate polisu zdravstvenog osiguranja, bilo da idete automobilom ili organizovanim prevozom.

Pored neophodnih dokumenata, važno je istaći da se i propisi na putevima kao što su ograničenje brzine na različitim tipovima puta, svetla, oprema koju treba da posedujete, pravila za prevoz dece i slično, razlikuju od države do države. Isto tako i cene goriva i visina saobraćajnih kazni variraju.

#2 Uvek vozite odmorni

Kada ste prikupili sva neophodna dokumenta, spakovali torbe i dobro se naspavali vreme je da krenete na put. U zavisnosti od odabrane destinacije odlučite se da li ćete na put krenuti uveče ili ujutru.

Savet je da pre polaska istražite glavne auto-puteve kojima ćete voziti te se unapred odlučite gde ćete praviti pauze. Konsultacije sa prijateljima koji su već putovali tuda su takođe dobrodošle i mogu vam biti jako korisne.

Za duže putovanje se svakako preporučuje da prespavate negde, a ukoliko putujete sa partnerom ili prijateljem koji je takođe vozač, dobra ideja je da se smenjujete. Vrlo je važno da ne upravljate vozilom kada ste umorni ili imate bilo kakve tegobe kao što su vrtoglavica, bolovi u glavi, nedostatak energije i slično.

#4 Korisni saveti za snalaženje u inostranstvu

Pretpostavljamo da uvek pre polaska na put dobro istražite kojim ćete putem voziti i stići do željene lokacije. Međutim, još jedna važna stavka su putevi na određenoj lokaciji i to oni koji vode od mesta do mesta.

Putovanje sopstvenim automobilom vam pruža raznovrsne mogućnosti, možemo reći i privilegije, te prilikom odlaka na odmor možete obići mnogo više destinacija nego kada se odlučite da krenete autobusom ili avionom.

Zato vam predlažemo da se poslužite google mapama ili nekom od aplikacija koje vam nude opciju offline mapa. Vrlo je važno da ne uključujete prenos podataka dok ste u inostranstvu, već da sve neophodne informacije pretražujete preko wifi-ja.

#4 Bezbednost je na prvom mestu

Za kraj možemo dodati da ukoliko ste pažljivo pročitali i ako primenite preporuke koje smo vam dali u tekstu možete biti bezbrižni u vašem četvorotčkašu. Nije uvek lako sesti u automobil i zaputiti se na dug put, posebno ukoliko ste početnik. Savetujemo vam do pre donošenja odluke budete sigurni u nju i dobro istražite propise za državu u koju ste se zaputili.

Jedino što vam je preostalo da uradite jeste da oko sebe okupite drage ljude, sednete u auto i stvarate nove nezaboravne uspomene na putovanju. Želimo vam srećan put, dobre uslove i bezbednu vožnju!

