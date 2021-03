Srbija ponovo igra fudbal! Maestralni Mitrović sa 2 gola srušio Azerbejdžan (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je Azerbejdžan sa 2:1 u meču 3. kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u fudbalu, pa tako posle 3 odigrana meča ima 7 bodova.

Više nego odličan start kvalifikacija protiv Republike Irske i Portugalije, Orlovi su krunisali i pobedom protiv neugodnih Azerbejdžanaca. Selektor Stojković je tokom meča imao dosta problema da zadrži ritam kod svojih fudbalera, na kraju je uspeo i izborio veliku pobedu na neugodnom gostovanju.

Od samog početka Srbija je zaigrala ofanzivno i nastojala da probije odbranu Azerbejdžana koji je igrao prilično zatvoreno. Posle nekoliko početnih napada, ponovo je “proradila” veza Tadić Mitrović za početno vođstvo u 15. minutu.

Pogotku je prethodila odlična akcija Srbije. Kompbinovli su izabranici selektora Stojkovića oko šesnaesterca, Radonjić je centrirao, a Ibrahimli izbacuje loptu u aut. U sledećem napadu, Tadić je asistirao do Mitrovića koji postiže 40. gol u dresu reprezentacije.

Do poluvremena, Srbija je imala nekoilko prilika, a pred sam kraj ritam meča je vidno opao, a domaći fudbaleri su igrali sve bolje.

U nastavku, Srbija je ponovo napala, pa je Mitrović u prvih nekoliko minuta imao 3 gol šanse koje nije iskoristio. Kako je vremem prolazilo, odbrana Srbije je delovala sve umornije, dok je sa druge strane Azerbejdžan sve više napadao.

Tako je u 59. minutu usledio izjednačenje. Kostić nije obratio pažnu na reprezentativca Azerbejdžana Mahmudova u kaznenom prostoru, naleteo je na njega i oborio ga, pa je sudija pokazao na penal. Upravo je Mahmudov postigao izjednačujući gol.

Do kraja, Srbija je delovala umorno, to je naročito bilo primetno kod štopera. Azerbejdžan se branio i čekao svoju šansu, dok su Orlovi napadali, ali bez izglednije prilike za gol. Ipak, u 81. minutu, lopta je na ivici šesnaesterca došla do Mitrovića koji je uputio udarac levom nogom pravu u mrežu Azerbejdžana za 2:1.

foto FSS

