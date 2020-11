SPEKTAKL NA LAGATORU – Prvi poraz lidera (video)

LOZNICA – RADNIČKI Kragujevac 3-1 (1-0)

Spektakularan meč viđen je na Lagatoru i doktorska trenerska disertacija Dragana Mićića. Lider Radnički stigao je u Loznicu samouveren nakon 10 pobeda i samo dva remija, ali je zaustavljen gde se najmanje nadao. Lozničani kao retko kad, koncetrisani, oprezni i racionalni u organizaciji polu i kontranapada. Posed lopte sa ciljem je prepušten gostima, koji nisu ozbiljnije ugrozili Ružića u prvo delu igre. Do 40. minuta u novinarske beležnice ušao je samo oštar šut Milinkovića iz daljine, ali je golman gostiju Raičević bio dobro postavljen. U 40. minutu, nakon kornera Komarčevića, Bogićević je tukao glavom i savladan Raičevića loptu je iza gol linije izvadio Varjačić (pomoćnik ništa nije signalizirao), ali je lopta došla do samog Milana Ilića koji neometan sa 7 metara pogađa za oduševljenje na Lagatoru. Isti ritam i stanje stvari viđeni su i u drugom delu igre. Kragujevčani su pritiskali, domaći se uspešno branili, a onda je Komarčević u 54 minutu dobio sjajnu loptu od Bjelića, izašao sam ispred Raičevića koga je lažnjakom bacio na zemlju i poslao loptu u nebranjenu mrežu za opšte oduševljenje u loži Lagatora. Kragujevčani od tog trenutka kreću na sve ili ništa, trener gostiju Linta u igru uvodi proslavljenog internacionalca i prvotimca Partizana Nemanju Tomića koji počinje zeleno-belima da pravi ogromne probleme. U 60. minutu glavni sudija Dalibor Maanojlović svira sumnjiv prekršaj na 25m od gola Ružića. Poslastica za Tomića, koji neodbranjivo tuće u desni ugao za novu rezultatsku neizvesnost. Pritiskali su Kragujevčani, uz povremenu pomoć sudija i nesportsko ponašanje, pa je tako štoper Filipović (jedan od najboljih u redovima gostiju) nakon jednog duela udario Milana Ilića bez lopte na dva metra od pomoćnog sudije i pet od glavnog. U epilgu, dodeljen mu je samo žuti karton. Igrala se nadoknada vremena kada je Komarčević ponovo pobegao u kontri, ali je Raičević ovog puta bio uspešniji u duelu jedan na jedan pred svojim golom, gosti su odmah nakon njegove intervencije pogrešili, lopta je došla do Gorana Matića koji lepo vara Petrovića, a potom i Raičevića za konačnih 3-1 i erupciju oduševljenja malobrojne lozničke „delegacije“ u loži. Kragujevčani su tako po prvi put u sezoni izašli sa terena pognute glave, Mićina disertacija je prošla, Loznica je skinula skalp lideru lige.

Bio je ovo jedan o poslednjih mečeva na starom Lagatoru koji polako odlazi u istoriju. Na njemu će se igrati još dve prvenstvene utakmice, a lozničane onda očekuje selidba (najverovatnije) u Klupce i početak izgradnje novog stadiona po UEFA 4 licenci. Igra koja je danas prikazana zaslužuje ovakav stadion. Ostaje žal što ovakav meč nije mogla da prati loznička publika željna dobrog fudbala, jer bi prema svemu prikazanom ovo danas bio pravi prvoligaški derbi.

LOZNICA – 1.Ružić 8; 2. Ilić 8; 3.Spasenović 8; 4.Bogićević 9; 5. Stanojević 8; 8. A.Matić 8; 11. Komarčević 10; 13.Janjušević 7; 14.Bogdanović 7,5; 19.Milinković 8,5; 22.Belić 7,5; ( igrali su još Vraštanović – 7, Goran Matić 8 i Dražić -)

RADNIČKI KG – 1.Raičević 7; 8. Aleksijević 6,5; 9.Nikodijević 7; 10.Kovačević 7,5; 11.Ćirović 7,5; 17.Varjačić 8; 23. Ilić 7,5; 25.M.Vidović -; 27.Avram 7; 28.Rađen 7,5; 35.Filipović8;(igrali su još – 77.Nemanja Tomić 8,5; 16.U.Vidović 6; 32.Vićentijević 8;)

IGRAČ UTAKMICE – Dragiša Komarčević