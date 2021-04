SAOPŠTENJE: Savet za zaštitu životne sredine Srpske napredne stranke Loznica

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Saopštenje za medije povodom Međunarodnog Dana planete Zemlje, 22.04.2021. godine

Poštovani predstavnici medija,

Širom sveta danas, 22. aprila obeležava se Međunarodni dan planete Zemlje kao podsetnik da nam naša Planeta i njeni ekosistemi daju život i kao upozorenje na opasnosti koje prete životu na Zemlji, biljnim i životinjskim vrstama, usled razvoja industrije, povećane potrošnje energije, globalnog zagrevanja i klimatskih promena.

Obeležavanje Dana planete Zemlje podrazumeva da svaki pojedinac svojim primerom, nekom svojom akcijom ili konkretnim delom: poput čišćenja smetlišta, sadnje drveća ili vožnje bicikla umesto automobila doprinese očuvanju planete Zemlje, i da se svi zajedno potrudimo da učinimo našu zemlju lepšom i boljom i ostavimo budućim pokolenjima.

SNS GO Loznica podržava Ministarstvo zaštite životne sredine, koje preduzima niz strateških mera, zakonodavnih inicijativa i praktičnih aktivnosti u borbi protiv klimatskih promena i zagađenosti kako bi Srbija dostigla svetske standarde u ovoj oblasti. Budžet Ministarstva zaštite životne sredine je predloženim izmenama Zakona o budžetu za 2021. godinu uvećan za četiri milijarde dinara, što je najbolji dokaz da je ekologija za Vladu Srbije prioritet i da će ovu godinu obeležiti najveća ulaganja do sada u ovu oblast.

Grad Loznica zajedno sa udruženjima građana i neformalnim grupama svake godine organizuje veliki broj edukacija, međunarodne ekološke kampove, radionice za mlade i decu na temu zaštite životne sredine, čime direktno doprinosimo unapređenjeu informisanosti građana o lošem uticaju zagađenja prirode na kvalitet života.

U cilju ukazivanja na značaj očuvanja zdrave životne okoline u Srbiji i celom svetu GO SNS Loznica poručuje svojim građanima da je Dan planete Zemlje je dan svih nas:

„Sve što radimo, dobro i loše, za našu životnu sredinu najviše utiče na naš život, i zato je važno da ne mislimo na Dan planete Zemlje i kako da joj pomognemo samo ovog dana, već svakog dana u godini. Jedan dan ne može da promeni ništa ako svakodnevnim neodgovornim odnosom prema životnoj sredini i okruženju u kome živimo, zagađuemo zemlju, vodu i vazduh i ugrožavmo biljne i životinjske vrste. Odgovoran odnos prema Planeti koja nam daje život je odgovorni odnos prema sadašnjosti nas samih, ali i odgovorni odnos prema budućnosti naše dece“.

Savet za zaštitu životne sredine SNS GO Loznica će u narednom periodu, kada dozvole vremenske prilike, organizovati akciju čišćenja komunalnog otpada u parkovima u gradskom jezgru kako bi omogućili građanima, a pre svega deci i mladima da slobodno vreme provode napolju u čistoj okolini.

S poštovanjem,

Savet za zaštitu životne sredine

Gradski odbor SNS Loznica

