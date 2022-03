Samo Matić uspeo da pogodi mrežu Kabela (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Osvojena su tri važna boda teže nego što se očekivalo. Loznica u izmenjenom sastavu, Kabel borben i nimalo lak protivnik Loznici. Jedini pogodak postigao je Goran Matić u 67 minutu utakmice.

Napadala je Loznica opsedala gol gostiju ali šanse su odlazile u nepovrat. Umalo da gosti kazne promašaje Loznice u 42 minutu kada je Oboja izašao sam pred Golovića ali se mladi golman istakao dobrom intervencijom.

U 61 min šansu propušta Ristivojević u 65 min Milinković a u 67 minutu Kijevčanin pronalazi dobrim pasom Matića koji lob udarcem matira gostujućeg golmana za tri vredna boda.

Bilo je teže nego što se očekivalo. Trener Obadović odmorio je nekoliko igrača na ovoj utakmici kako bi bili što odmorniji za predstoće duele sreda-subota.

– Najvažnije je to da smo osvojili tri boda. Najteže su one utakmice kada ste favorit i unapred „upišete“ bodove. Imali smo problema u završnici sa ekipom koja je poslednja na tabeli, ali ima mlad, kvalitetan tim. U redovima Kabela igraju omladinci Vojvodine i sigurno je da oni imaju snage i kvaliteta. Pružili su žestok otpor. Pobeda je najvažnija i čestitam momcima na tome. Ovaj ritam utakmica je stvarno žestok – subota, sreda, subota i treba to izdržati. Ali šta je tu je, idemo dalje.Očekuje nas izizetno teška utakmica protiv IMT-a, ekipe koja je u dugom nizu mečeva bez poraza. Nadam se da će naši momci smoći snage da u sredu pruže dobru igru. Nadam se novoj pobedi –kazao je Duško Obadović, trener Lozničana.

Već u sredu Loznicu očekuje težak ispit. U Klupce dolazi IMT najveće otkrovenje ovog proleća u Prvoj ligi koje je bez poraza.

