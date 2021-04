Renoviraju se zgrade na Gradilištu, odluka Gradskog veća (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Na zasedanju Gradskog veća, održanom danas, na predlog gradonačelnika Loznice, gospodina Vidoja Petrovića, utvrđeno je niz važnih odluka, među kojima su i one koje se odnose na podsticaje rađanju i dodeljivanje godišnjih gradskih nagrada najboljim učenicima i studentima, kao vid dugogodišnje podrške grada Loznice mladima i porodici kao osnovnom stubu svakog društva.

Za kupovinu, izgradnju ili rekonstrukciju kuće sa okućnicom na seoskom području neto površine do 100 metara kvadratnih, odnosno do 20 metara kvadratnih po članu porodice, prema odluci Veća, biće raspisan javni poziv na koji se mogu javiti supružnici ili samohrani roditelji starosti do 43 godine sa jednim ili više maloletne dece. U ove svrhe iz gradskog budžeta opredeljeno je četiri miliona dinara čime se daje mogućnost mladim porodicama da obezbede krov nad glavom i reše stambeno pitanje.

Članovi Veća su jednoglasno utvrdili i odluku na osnovu koje će, nakon skupštinskog usvajanja, biti raspisan javni poziv za naknadu troškova za vantelesnu oplodnju, za šta je ove godine budžetom grada planirano 6 miliona dinara odnosno milion više nego prethodne. Prošle godine 14 parova dobilo je sredstva u ove svrhe i zainteresovanost je bila velika što se, kako je rečeno, očekuje i ove godine.

Za dodelu gradske nagrade najboljim učenicima i studentima, prema utvrđenoj oduci koja treba da bude usvojena na sednici Skupštine grada, predviđeno je 14.8 miliona dinara, a kako je rekao pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić, lokalna samouprava već 20 godina izdvaja sredstva u ove svrhe kao vid pomoći mladima tokom njihovog školovanja.

U oblasti uređenja stambenih zgrada donete su odluke o raspisivanju četiri javna konkursa za bespovratno sufinansiranje investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada što podrazumeva rekonstrukciju fasada, krovova, instalacija i ugradnju uređaja i opreme kao što je video nadzor i drugo. U cilju bolje obaveštenosti građana o javnim pozivima za uređenje zgrada biće sprovedene promotivne aktivnosti, a novina je i što će ove godine javni pozivi biti raspisani na period od 30 dana tako da će građani imati dovoljno vremena da prikupe potrebnu dokumentaciju i prijave se.

Prioritet bi imale zgrade u prometnim ulicama u gradskom jezgru, zatim u mesnoj zajednici Gradilište, kao i one čije su fasade, krovovi u lošem stanju i ugrožavaju bezbednost građana. Iz budžeta Grada je planirano je 40 miliona dinara za rekonstrukciju fasada, a za krovove, instalacije i opremu po 3.5 miliona dinara. Učešće grada za uređenje fasada je do 70 odsto, a za preostala tri javna poziva do 50 odsto.

Predstavnici Veća utvrdili su i odluke koje se odnose na donošenje Operativnog plana odbrane od poplava i Program mera i radova za smanjenje rizika od poplava za vode drugog reda na teritoriji grada Loznice, a predloženo je da se ubuduće jedna četvrtina sredstava predviđenih za putnu infrastrukturu, izdvaja za uređenje vodotokova drugog reda, kanala i rečica, s obzirom na njihov višestruki značaj u pogledu uređenosti grada.

Utvrđeni su i izveštaji o sanaciji gradske i divljih deponija i niz drugih odluka.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp