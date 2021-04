Izložba “Loznica u doba korone” Lozničke novosti (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Šta se sve izdešavalo u proteklih 12 meseci, od početka epidemije koronavirusa, uvođenja vanrednog stanja, policijskog časa i ograničenja kretanja, života u uslovima epidemije pa sve do početka imunizacije, obuhvaćeno je izložbom fotografija „Loznica u doba korone“, koju su danas priredile Lozničke novosti u Galeriji „Mina Karadžić“, uz podršku gradske uprave i Centra za kulturu „Vuk Karadžić“.

Direktor „Lozničkih novosti“, Vladimir Stanimirović“ ukazao je na to da svaka od izloženih fotografija predstavlja svojevrstan dokaz koliko nam se svima promenio život u proteklih godinu dana, a da su novinari LN bili u Trijažnom centru, na Kovid odeljenju u crvenoj zoni, na vakcinalnim punktovima, u šetnji sa najstarijim sugrađanima kada im je prvi put dopušteno da izađu iz stanova, na gradskim ulicama tokom policijskog časa danju i noću i beležili trenutke koji malo koga mogu da ostave ravnodušnim.

– Pošto smo već i zaboravili kroz šta smo sve prošli u proteklih godinu dana ove fotografije ostaju kao dokumant vremena i da bismo zapamtili to što nam se desilo, ali i da se potrudimo da nam se u budućnosti to više ne ponovi. Da smo imali prilike češće da gledamo filmove i slike iz davnog vremena španske groznice, možda bi danas bilo manje ljudi koji i dalje uporno tvrde da virus ne postoji i da se ništa što vidimo na ovim fotografijama ne dešava. Na ovih sedamdesetak fotografija vidi se ceo tok epidemije u Loznici od marta prošle do marta ove godine– rekao je autor fotografija Nebojša Trifunović

Pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić, koji je i zvanično otvorio izložbu, ukazao je na to da nam mart mesec često nije išao na ruku, prisetivši se 1999. godine i početka NATO agresije, onda 2008. kada je svet pogodila globalna ekonomska kriza, kao i marta prošle godine i pojave kovida-19.

– Odgovor smo uvek imali, jer ozbiljni ljudi uvek imaju odgovor, ma kakav neprijatelj bio. Ovde je, nažalost, neprijatelj nevidljiv, što je otežavalo situaciju. Kada je prošle godine proglašeno vanredno stanje, mi smo organizovali oko 150 volontera da našim starijim sugrađanima, kojima je bilo ograničeno kretanje, nabavljaju hranu i lekove i da im budu na usluzi. Kao grad smo se potrudili da podelimo oko 14.000 paketa građanima slabijeg materijalnog stanja. Trebalo je nekako pomoći svima, i onima koji nisu mogli da nabave dezinfekciona sredstva, zaštitne maske i rukavice. Zato smo stavili u službu naša javna preduzeća da uz pomoć stručnjaka vrše dezinfekciju javnih površina gde se građani najčešće kreću, pored domova zdravlja, bolnice, pošte i drugih javnih ustanova. Kada je došla vakcina mi smo imali privilegiju za razliku od građana susednih država da se možemo vakcinisati. Tu se vidi odgovornost države i mi kao grad smo zajedno sa Domom zdravlja organizovali vakcinalne punktove kako bi se što veći broj naših sugrađana vakcinisao. Opet su volonteri bili na zadatku i prema spiskovima e-uprave pozivali sugrađane na vakcinaciju. Svojim primerom to su pokazali i gradonačelnik i predsednica Skupština grada. Kada danas sve analiziramo možemo reći da nam je pandemija i nesreća koja nas je zadesila, probudila svest o solidarnosti, da jedni drugima pomognemo. Zato se u ime grada zahvaljujem svima koji su se našli na usluzi da nam pomognu, medijima koju su sve to pratili, ali najviše hvala zdravstvenim radnicima koji su podneli najveći teret. Izložba je tu da se podsetimo svega onoga što smo proživeli za godinu dana – rekao je Đokić.

Izvor Lozničke novosti

