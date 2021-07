Prostorni plan Loznice nema veze sa otvaranjem rudnika (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Na današnjoj konferenciji, održanoj povodom donošenja novog Prostornog Plana (PP) grada Loznice i iznetih navoda putem različitih medija da se usvajanjem ovog važnog planskog dokumenta „širom otvaraju vrata realizaciji projekta Jadar”, glavna urbanistkinja Dragana Jovanović, objasnila je da nema razloga da se Plan povuče iz skupštinske procedure na sutrašnjoj sednici jer se donosi zbog primenjivanja zakonskih odredbi koje se odnose na ozakonjenje objekata i digitalni katastar Loznice sa posebnim akcentom na razvoj seoskog područja.

S druge strane, kako je navela, Prostorni plan područja posebne namene (PPPPN) za jadarit, koji je utvrđen Uredbom Vlade Republike Srbije prošle godine, je viši pravni akt zbog čega ga Prostorni plan grada prepoznaje kao zonu na teritoriji Loznice odnosno kao područje posebne namene za koje se sve dozvole i rešenja izdaju upravo po Prostornom planu područja posebne namene za jadarit, a ne po Prostornom planu grada.

– Razlog za izradu Prostornog plana grada Loznica nije verifikacija projekta jadarita kako se želi predstaviti, niti on može da se bavi tim prostorom pošto je on definisan PPPPN za jadarit, već je akcenat na razvoju preostalog seoskog područja, sagledavanje potencijala za sveukupni rast i razvoj cele teritorije grada i otklanjanje onih ograničenja koje ima sadašnji prostorni plan u pogledu podloga i nemogućnosti ozakonjenja objekata – objasnila je glavna urbanistkinja.

Jovanovićeva je ukazala da PP grada Loznice prema zakonskim propisima donosi naša lokalna samouprava iz dva razloga – prvi je usklađivanje ovog planskog dokumenta sa Zakonom o ozakonjenju objekata s obzirom da se u gradskoj upravi nalazi na stotine nerešenih postupaka ozakonjenja koji se nalaze na prostoru obuhvaćenim prostornim planom grada. Drugi razlog sadržan je u ažuriranju podloga s obzirom da je od 2011. godine kada je donet stari i još uvek važeći Prostorni plan grada Loznica došlo do izrade digitalnog katastra za celu teritoriju grada.

– Ono što treba da se nađe 29. jula na skupštini grada Loznica je jedan značajno unapređen planski dokument u smislu planiranja celokupne teritorije grada Loznica, u smislu definisanja pravca budućeg razvoja celog grada, a pogotovo seoskog područja. Takođe, ovaj plan odgovara na zahteve velikog broja privrednih inicijativa i inicijativa građana kako vezanih za ozakonjenje tako i za planiranu izgradnju. Ne prođe dan da ne dobijemo poziv građana koji se raspituju kada će biti usvojen ovaj dokument, kako bi ispunii neki svoj zahtev – kazala je ona.

Prema njenim rečima, samo duž trasa novih državnih koridora brzog puta i nove obilaznice planirano je nekoliko manjih proizvodnih zona, kako bi se omogućio ravnomerni razvoj teritorije grada, dakle i naseljenih mesta koja gravitiraju ovim koridorima čime se obezbeđuje bolja povezanost ovih naselja sa centrom grada kao i sa koridorima višeg ranga, a saobraćajnu infrastrukturu prati razvoj i komunalne infrastrukture, čime se obezbeđuje rast i razvoj i perifernog dela teritorije grada.

Načelnik Gradske uprave Vladimir Radojčić rekao je da se po pitanju iznetih navoda u medijima od strane političkih i organizacija koje se bave zaštitom životne sredine radi o klasičnoj zameni teza i dezavuisanju javnosti.

– Postavlja se pitanje da li ćemo donošenjem Prostornog plana grada biti bliži otvaranju rudnika jadarita. Odgovor je ne. Prostorni plan grada samo konstatuje da postoji Prostorni plan područja posebne namene. Da li će biti rudnika jadarita ili ne je nešto o čemu će se odlučivati u drugim postupcima. Čuli ste da je predsednik Republike ponudio čak i referendum po tom pitanju, bilo lokalni, regionalni ili republički, čemu će prethoditi sprovođenje više postupaka i strateških dokumenata u pogledu zaštite životne sredine kao i studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Grad Loznica će kao zainteresovana strana imati proaktivan pristup i daćemo doprinos da organi naše države donesu odluke koje su u najboljem interesu građana Loznice i Srbije, a ključno pitanje je zaštita životne sredine – istakao je Radojčić.

Načelnik Odeljenja za planiranje i izgradnju Vladan Tripković istakao je da Grad Loznica blagovremeno donosio sve prostorne planove u skladu sa zakonom.

– Poslednji Prostorni plan grada Loznice je donet 2011. godine, ali ga je bilo potrebno menjati zbog donošenja Zakona o ozakonjenju objekata što je i blagovremeno učinjeno 2018. godine. Tom prilikom je doneta i odluka o izradi izveštaja strateške procene uticaja tog plana na životnu sredinu i Odeljenje za planiranje i izgradnju je sprovelo svu zakonsku proceduru po tom pitanju. Sproveden je rani javni uvid kao i javni uvid u trajanju od 30 dana i tada smo svim građanima koji su uputili pitanja i primedbe dali pisane odgovore i obrazloženja. Jako je dobra stvar za grad da se ovaj Prostorni plan usvoji jer je sve u skladu sa zakonom i bilo bi besmisleno da se izuzima iz skupštinske procedure jer doprinosi višestrukom razvoju grada – zaključio je Tripković.

