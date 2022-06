Proslavljen Dan grada Loznice

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Svečanom akademijom u Vukovom domu kulture je u prisustvu mnogobrojnih prijatelja i uglednih zvanica iz političkog, privrednog i kulturnog života obeležen Dan grada Loznice, datum kada je 1866. godine Loznica postala varošica u slobodnoj Kneževini Srbiji.

I zato ovaj značajan datum simbolizuje, kako je rekao u besedi gradonačelnik Vidoje Petrović, „ novi početak i samostalnost za ovdašnju lokalnu samoupravu“.

-To je datum koji se od 2002. obeležava kao njen rođendan a od 29. decembra 2007. odlukom Skupštine Srbije Loznica je dobila status grada – podseća čelni čovek Loznice. – U Loznici danas stasaju neki budući velikani, a Loznica ima novo lice zahvaljujući kapitalnim projektima u oblasti infrastrukture, privrede, obrazovanja, sporta, zdravstva koji se realizuju zahvaljujući odgovornoj politici lokalne samouprave i ogromnoj podršci predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije. Ponosni smo što je Loznica otvoren grad, što su sa nama uvek osvedočeni prijatelji i kada slavimo i kada radimo. To je divan osećaj koji nas motiviše, pokreće ali i obavezuje. Kada imate podršku svoje države i svih njenih organa, pre svega predsednika Republike, Vlade i njenih institucija, naše crkve, akademije nauka, univerziteta, mnogih udruženja i uglednih pojedinaca, kada imate toliko prijateljskih gradova i opština, podršku svojih sugrađana, to vam daje neiscrpnu energiju i ogromnu snagu da neumorno radite i idete putem ka vrhu, rekao je gradonačelnik Loznice

Gradovi, poručio je Petrović, citirajući italijanskog književnika Kalvina „ kao i snovi napravljeni su od želja i strahova“. Ja bih dodao: kada radimo gonjeni željom da svoj grad napravimo boljim mestom za život svih građana, pobeđujemo strahove i šaljemo poruku budućim pokolenjima, da kada nešto zaista želiš i imaš viziju možeš to i da ostvariš ako radiš sa ljubavlju dajući sebe maksimalno na tom putu. Loznica je jedinstven i neponovljiv grad dobrih, uspešnih ljudi i domaćina, gostoljubiv, grad bogate istorijske prošlosti, grad mladih i obrazovanih koji stasavaju i koračaju stazama svojih slavnih predaka, Loznica danas ima jedno novo lice. U njoj se lakše, lepše i bezbrižnije živi, rađa više dece i beleži porast sklopljenih brakova. U poslednjih nekoliko godina beležimo intenzivan privredni rast: tu su novi investitori, nove fabrike, izgradnja brze saobraćajnice Loznica-Šabac, fudbalskog stadiona po UEFA 4 standardima, dve fiskulturne sale u Gimnaziji i osnovnoj školi u Jadranskoj Lešnici, fudbalsko igrališta u Tršiću, atletskog stadiona i linearnog parka na Lagatoru, inovacionog centra, rekonstrukcija zdravstvenog centra i izgradnja Hirurško-ginekološkog bloka, kilometara i kilometara novih asfaltnih puteva, realizacije projekta „Loznica – pametan grad“ i podizanja energetske efikasnosti, nabavka kuća sa okućnicom za mlade bračne parove i još mnogo, mnogo toga…

Prvi čovek grada je podsetio koliko je važno da nas u u političkoj borbi i radu vodi ljubav prema Loznici i Srbiji i ideje kako da život građana učinimo još boljim.

– LJubav i patriotizam nisu prazne reči samo kada su potkrepljene delima, a dela više govore od reči. Mi u Loznici smo spremni da svu svoju energiju, snagu, znanje i umeće uložimo da se osigura put ka još jačoj, stabilnijoj i bogatijoj Srbiji. Potpuno smo spremni na beskompromisnu borbu za bolji život svakog građanina Loznice i Srbije, jer volimo svoju zemlju i svoj rodni grad. Ovde su naši koreni, naša detinjstva, prve ljubavi prve pobede, naši snovi i naša java. Zato, čestitam vam Dan grada Loznice! Volite ga i prigrlite svim srcem baš kao što ona nas sve ove godine i vekove čvrsto drži u svom zagrljaju – istakao je gradonačelnik Petrović.

Na svečanosti povodom Dana grada Loznice Milorad Veljović, savetnik za bezbednost predsednika Republike Srbije, rekao je da je počastvovan što ima privilegiju da prenese pozdrave predsednika države Aleksandra Vučića:

– Znam koliko predsednik ceni rad ove lokalne samouprave, i koliko je pomogao ovaj grad i koliko će pomoći – naglasio je Veljović. – NJegova reč ima jednu posebnu težinu: ono što obeća uvek daje više. Loznica nije onaj grad koji je bio pre petnaest godina. To Vidoje najbolje zna. Ono što je činjenica je da je kroz razne projekte Loznica danas neprepoznatljiva. Naši prijatelji iz Kine, iz firme Mint daju posebno obeležje ovom gradu. Brza saobraćajnica, koja je u izgradnji, još će više doprineti razvoju ovog mesta, kao i fudbalski stadion, tako da će Loznica kao jedno srce Podrinja biti i jedna dobra turistička destinacija. Srbija je danas ekonomski jača i stabilnija zahvaljujući politici koju vodi naš predsednik. Srbija je danas u stanju da pomaže i svoju braću i van granica Srbije. Pre svega u Republici Srpskoj, Crnoj Gori, Makedoniji i na drugim mestima. Srbija je danas faktor stabilnosti na ovim prostorima i možda šire zahvaljujući jednom čoveku. On nije samo predsednik stranke i predsednik države. Imamo tu sreću da imamo danas jednog velikog državnika i siguran sam da će nas u ovoj teškoj situaciji izvesti na jedan pravi put, put koji svi želimo.

Povodom Dana grada Loznice uručena su javna priznanja grada – jedna povelja i deset plaketa. Povelju je dobila loznička kompanija „Eling’’ , a plakete kompanija „Enikon’’, Apotekarska ustanova Loznica, Udruženje poslovnih žena „Kreativna vizija’’, Dejan Simić, poljoprivrednik iz Lešnice, Vladimir Đukanović, profesor fizike iz Loznice, Dragoljub Drago Mirković, akademik iz Bijeljine, student Aleksa Milisavljević i studentkinja Gorica Vidović, oboje iz Loznice, Jovan Ivanović, muzičar iz Banje Koviljače, dok je posthumno plaketa dodeljena Draganu Tošiću, profesoru književnosti, koji je nedavno iznenada preminuo.

U ime nagrađenih zahvalila se Mirjana Manojlović iz Apotekarske ustanove Loznica, dok su kasnije, u umetničkom delu akademije nastupili prvaci Pozorišta na Terazijama u muzičko-poetskom komadu „Kao da sam te sanjao“.

V.Mitric

