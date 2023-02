Premijerno predstavljena knjiga o Dulu Saviću

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Knjiga o golgeteru i proslavljenom fudbaleru Crvene zvezde Dušanu Dulu Saviću, autora Aleksandra Apostolovskog, predstavljena je u četvrtak, 09. februara, u Malom Zvorniku, u prisustvu legendarnog sportiste.

Promocija dela koje živopisno svedoči o uspesima fudbalskog asa, ljudima uz koje je stasavao kao fudbaler i vremenu u kojem je odrastao i ostvario zavidnu karijeru, održana je u malozvorničkom Domu kulture, pred brojnom publikom i gostima.

Događaj su zajednički organizovali: Opština Mali Zvornik, Biblioteka „17. septembar“ i Sportski savez „Drina“ iz Malog Zvornika.

Proslavljenog fudbalera, goste promocije i publiku na početku programa pozdravila je direktorka biblioteke, Slavojka Spasenović, koja je navela da je ova ustanova počastvovana da bude domaćin promocije knjige o Dulu Saviću i da je biblioteka bogatija za izvanredno izdanje, koje svedoči o životu i karijeri velikog sportiste, vremenu, ljudima i događajima koji su uticali na njegov uspeh.

U uvodnom delu promocije, okupljenima se obratio i predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, izrazivši zadovoljstvo što se prva promocija ovog značajnog dela dešava u Malom Zvorniku.

Tokom simboličnih 90 minuta promocije, glavni junak osvrnuo se na ključna poglavlja knjige, prisetivši se mnogih značajnih i zanimljivih događaja iz svog života, od rođenja 1955. do danas.

Moderator promocije, novinar Miša Ćirić, vešto je, pitanjima i komentarima, navodio Savića da pred publikom govori o detaljima iz svoje biografije i bogate karijere, opisanim i ovekovečenim u knjizi.

Fudbaler je ispričao manje poznate, ali veoma interesantne pojedinosti iz vremena kada je, kao mladić, zaljubljen u fudbal, koji se kasnije ispostavio kao njegov životni izbor i poziv, svakodnevno putovao na treninge, od rodnog Uba do Beograda, nastojeći da uskladi školske i sportske obaveze.

On je ovom prilikom s ponosom istakao da je u školi bio Vukovac i da mu nije teško padao skroman smeštaj u kojem je, kao mlad igrač, živeo u prestonici, u želji da što više vremena provodi trenirajući u klubu.

Govoreći o svom odrastanju i periodu kada je aktivno igrao fudbal i praveći paralelu između tadašnjeg vremena i sadašnjice i fudbala nekada i danas, legendarnni fudbaler rekao je da je prošlo vreme, po njegovom mišljenju, bilo romantičnije, sa mnogo više emocija nego sada, kada se sve odvija pod uticajem tehnološkog napretka.

S ponosom je pričao o zavičaju, bratu blizancu, poznanstvu sa fudbalerom i starijim Zvezdinim asom Draganom Džajićem, koji takođe potiče iz Uba, istakavši da je ovaj grad iznedrio više velikih fudbalera.

Ispričao je i neke od događaja iz vremena druženja sa slikarom Milićem od Mačve, sa kojim je negovao dugogodišnje prijateljstvo.

Među anegdotama kojih se prisetio našla se i priča o slici koju je Savić tražio da umetnik naslika, sa namerom da mu za delo adekvatno plati, a koju ovaj usled nemarnosti nije naslikao, zbog čega je fudbaler odlučio da u zamenu za naručenu a neisporučenu sliku „pošteno otuđi“ i „pošteno plati“ neku od onih iz slikarevog ateljea koje nisu bile na prodaju, zahvaljujući čemu danas poseduje delo izuzetnog slikara.

Predstavljanje knjige proteklo je u prijatnoj atmosferi, uz spontano izlaganje od strane protagoniste i njegovu neposrednu komunikaciju sa publikom, čime je potvrdio svoj uravnotežen odnos prema ogromnoj popularnosti koju je stekao igrajući uspešno fudbal.

Na ovu temu, golgeter Crvene Zvezde kratko je rekao da je popularnost za njega sastavni deo života i sporta kojim se bavi.

Govoreći vrlo zanimljivo o periodu mladosti, kao i o porodičnom životu, koji je takođe opisan u njizi, Savić se osvrnuo na vreme pre 45 godina, ispričavši kako je upoznao devojku koja je ubrzo zatim postala njegova ljubav i saputnica kroz život.

Završni deo promocije protekao je u razgovoru proslavljenog fudbalera sa obožavaocima, koji su iskoristili nesvakidašnju priliku da mu postavljaju pitanja i saznaju više o ovom velikom sportisti.

Za kraj, on je poručio publici da je izuzetno važno da prate svetosavski put i žive u tom duhu.

Usledilo je fotografisanje za uspomenu na ovaj poseban dan i događaj u Malom Zvorniku, posle čega je proslavljeni srpski fudbaler potpisivao knjige čitaocima, koji su odlučili da u trajnom vlasništvu imaju delo o Dulu Saviću.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp