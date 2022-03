Prekogranična saradnje sa BiH (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Na konferenciji povodom otvaranja Trećeg poziva za podnošenje predloga projekata za Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina, održanoj danas u Kursalonu, pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić, poželeo je dobrodošlicu učesnicima konferencije i istakao da je Grad Loznica već učestvovao u programima prekograničke saradnje kroz projekat „Muzejske priče“ koji su partnerski realizovali šest muzeja iz Sarajeva i pet muzeja iz naše zemlje, a opšti cilj tog projekta bio je jačanje kulturnog identiteta Srbije i BiH.

– Mi odavno radimo i na drugom projektu umrežavanja lokalnih samouprava u sistem smanjenja rizika od katastrofa, koji je pokrenuo naš gradonačelnik Vidoje Petrović, a želja nam je da u ovaj sistem uvežemo i opštine i gradove iz sliva Drine iz BiH. S obzirom na to da je prioritetno područje povodom ovog trećeg poziva socijalno i ekonomsko uključivanje i doprinos turizma ekonomskom razvoju, uveren sam da će Loznica učestvovati i u ovom programu prekogranične saradnje – zaključio je Đokić.

Ministarka za evropske integracije Republike Srbije i Nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović, koja je otvorila konferenciju, kazala je da je ovaj poziv važan zbog ulaganja u održivi razvoj što znači više zapošljavanja, da ljudi ostanu u svojim mestima, zatim investiranje u zelenu infrastrukturu, zaštitu životne sredine, održivi turizam, inkluzivni rast odnosno da svako dobije priliku i da se niko ne oseti zapostavljenim u ovom procesu.

Ministarka je istakla da je Program prekogranične saradnje sa BiH je jedan od vrlo kvalitetnih i sveobuhvatnih programa, koji je od 2014. do 2020. godine doneo velike podsticaje i pozitivne rezultate okruzima koji u njemu učestvuju, a to su pre svega Mačvanski, Sremski, Zlatiborski i Kolubarski okrug.

Joksimović je napomenula da su Srbiji, kao zemlji, koja je u fazi pristupanja Evropskoj uniji, na raspolaganju i dodatna sredstva iz IPA fondova koja moraju da se koriste na odgovoran i transparentan način, a sve u pravcu uspostavljanja ravnomernog održivog razvoja Srbije, koja učestvuje u sedam programa prekogranične saradnje sa Hrvatskom, Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, BiH, Crnom Gorom i Severnom Makedonijom.

Treći poziv za preko graničnu saradnju sa BiH otvoren je 9. marta ove godine, a rok za podnošenje projekata je 7. jun 2022. Sredstva opredeljena za ovaj poziv iznose više od 3,2 miliona evra, a osnovni prioriteti poziva su: podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije i povećanje doprinosa turizma društveno-ekonomskom razvoju programskog područja. Sve dodatne informacije dostupne su na sajtu Programa: www.srb-bih.org .

