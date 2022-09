Predsednik opštine Mali Zvornik izrazio žaljenje zbog tragedije u porodici Ametović

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Povodom tragedije u selu Radalj u kojoj je u noći između petka i subote u porodičnoj kući nastradao devetogodišnji dečak, najverovatnije od posledica trovanja ugljen dioksidom, predsednik opštine Mali Zvornik, Zoran Jevtić, potrešen vešću o smrti deteta, rekao je da veoma žali zbog nesrećnog slučaja koji se dogodio.

On je naveo da su, prema informacijama koje ima, otac i jedanaestogodišnja sestra preminulog dečaka nakon zbrinjavanja u bolnici u Loznici u stabilnom stanju, te da će zvanični nalazi obdukcije pokazati tačan uzrok smrti dečaka.

Potvrđujući da su u pitanju članovi petočlane porodice Ametović romske nacionalnosti, Jevtić je rekao da su članovi ove porodice, o kojoj se brine samohrani otac, višegodišnji korisnici Centra za socijalni rad iz Malog Zvornika, te da je podršku porodici kontinuirano pružala i lokalna samouprava.

Jevtić je rekao da sinoć, kada je oko 17 časova razgovarao sa ocem porodice, ništa nije ukazivalo na ovaj strašni događaj i da je pukom srećom izbegnuta veća tragedija, budući da su svi članovi porodice spavali u istoj prostoriji u kojoj se dečak ugušio.

Mlađi brat preminulog dečaka, koji ima 7 godina i najmlađa sestra, koja ima samo tri godine, su nepovređeni u ovoj nesreći.

Prema nezvaničnim informacijama, nesreća se dogodila tokom noći usled kvara na agregatu koji su Ametovići koristili jer im je isključena struja usled dugovanja.

Predsednik opštine Mali Zvornik kaže da mu Ametović ranije nije pričao o tome da ima dugovanja za struju.

„Tek u sinoćnjem razgovoru požalio se da su mu u decembru prošle godine isključili struju zbog duga od oko 100.000 dinara, da se nakon toga nelegalno priključio na mrežu i da je ekipa Elektrodistribucije sinoć ponovo dolazila i isključila im struju“, ispričao je Jevtić.

Jevtić kaže da je zbog toga pozvao Ametovića da u ponedeljak dođe u njegov kabinet i ispriča o svemu kako bi opština pokušala da sa Elektrodistribucijom pronađe rešenje.

On je naveo da je lično do detalja upoznat sa situacijom porodice Ametović i istakao da opština uveliko radi na rešavanju stambenog pitanja porodice, te da je ocu ove porodice dao svoj broj telefona i da je mogao u svakom trenutku da mu se obrati.

„Zamolio sam direktora škole da prati stanje u toj porodici i da javi ako je potrebno da im pomognemo, a i ocu nastradalog dečaka stalno sam bio dostupan. Nudili smo ocu da mu, umesto obnove trošne kuće, nađemo drugi smeštaj, ali nije hteo, jer je, kako je rekao, vezan za tu lokaciju, gde mu je otac imao kovačku radnju, a i on sam se takođe bavi tim poslom. Onda smo uradili preparcelizaciju, pa ozakonili postojeću kuću, jer su se i zemlja i kuća vodili na nekoliko vlasnika, odnosno na njegovoj braći i sestrama i spremali se da izvršimo sanaciju i rekonstrukciju kuće, uz dogradnju kupatila i još jedne prostorije“, rekao je Jevtić, dodajući da je lokalna samouprava u budžetu opredelila 1.000.000 dinara za rešavanje stambenog pitanja porodice Ametović.

On je takođe rekao da je projektna dokumentacija u procesu izrade i da bi trebalo uskoro da bude završena, čim Elektroprivreda Srbije (EPS) izda uslove nephodne za gradnju.

Predsednik opštine naveo je i to da je opština u više navrata obezbeđivala ogrev i hranu za porodicu Ametović.

Prema njegovim rečima, i predškolska ustanova iz Malog Zvornika uključila se da pomogne i prikupila oko 180.000 dinara na ime pomoći ovoj porodici.

„Nema govora o zanemarivanju porodice. Naprotiv, činimo sve da im pomognemo. I taman kada smo priveli kraju sve aktivnosti vezane za rešavanje imovinskih odnosa na parceli na kojoj se nalazi trošna kuća u kojoj Ametovići trenutno žive, bez čega nije bilo moguće započeti radove na obnovi kuće, desila se strašna nesreća“, rekao je Jevtić i zaključio da će opština nastaviti sa aktivnostima u nameri da uredi porodični dom Ametovića, ali da gubitak mladog života koji se dogodio nažalost ništa neće moći da nadomesti.

