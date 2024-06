Predsednik Aleksandar Vučić o Projektu Jadar – „Ovo je važnije od nafte, važnije od svega!“

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Nikada niko na silu neće da radi ništa, razgovaraćemo sa svim ljudima

U sinoćnjem zvaničnom obraćanju, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je govorio o projektu Jadar i istakao da je neophodno da se u narednom periodu mora otvoriti dijalog na nivou Parlamenta i na nivou stvarnih eksperata. “Kada je reč o litijumu jako je važno kakvu ćemo odluku, kao društvo, da donesemo. To nije odluka koja je brza, nije odluka koja se donosi danas ili koja će biti završena za godinu dana. Potrebno je da otvorimo diskusiju u kojoj će da dominiraju argumenti, ne isprazne pretnje i prazne priče “ne damo Jadar ili Radjevinu”, gde objektivno živi 20 posto manje ljudi nego što je živelo pre samo 15 godina. Svi oni koji viču da ne daju Jadar i Radjevinu, posebno oni iz Beograda, ne znaju ni pedeseti deo, ni na Googlu ne znaju da pronadju bujične reke koje su ugrozile Krupanj i Radjevinu, niti znaju gde je Korenita niti Tršić. Lično sam učestvovao u dovodjenje fabrika Adient i Minth u Loznicu, lično sam učestvovao u ideji da izgradimo stadion na Lagatoru u Loznici, u obnovi Tršića, potpunoj obnovi Banje Koviljače, deset puta sam boravio u Krupnju dok kompletno nije obnovljen. O izgradnji bolnica, zaustavljenih još ‘87 godine i kultrunih centara da i ne govorim. I kao najveća i najvažnija investicija, koja čitavu zapadnu Srbiju može da sačuva na ognjištu, a to je auto put Ruma – Šabac, brza saobraćajnica Šabac – Loznica, koja će biti gotova do kraja godine.“

Istakao je da je neophodno da Srbija radi sa svojim evropskim partnerima i dodao da nikada niko na silu neće da radi ništa i da će se razgovarati sa svim ljudima. “Hoću da naše društvo u Srbiji donese odluku, ali da ljudi sagledaju sve argumente, da znaju koliko smo gluposti mogli da čujemo u prethodnih sedam dana, koliko nestina i laži, samo zato što je to nečiji politički interes. Mi imamo mogućnost da proizvedemo 58 hiljada tona na godišnjem nivou litijum karbonata. Suštinska bitka je možemo li da sačuvamo da ne izvozimo sirovine u Evropu, možemo li mi da obezbedimo da se baterije proizvode u Srbiji i dodatne proizvodjače električnih automobila. Možemo li da postignemo ceo lanac i šta bi time dobili ljudi u Loznici, Krupnju, Malom Zvorniku, Ljuboviji i cela Srbija, a šta bismo izgubili.“

Predsednik Vučić je kazao da Srbija u ovom trenutku razgovara sa svim najmoćnijim i najvažnijim ljudima iz celog sveta o zaštiti životne sredine i da, kako ističe, “Nemci moraju da nam garantuju da ćemo da imamo čiste reke, jer ne postoji ni jedan razlog da ih nemamo, da ćemo da imamo čiste planine, da ćemo i odlaganje za deponiju da imamo potpuno uredjeno u skladu sa svim evropskim standardima, jer nikoga nećemo da ugrozimo.“

„Ovakav projekat se sastoji iz tri stvari – životna sredina, socijalni efekat i ekonomija. Nećemo ni pokušavati niti sa bilo kim razgovarati dok ne dobijemo garancije svih onih koji su u Evropi, sve od nemačkih “zelenih” do svih drugih, do onih koji su najstroži po tom pitanju, da nam garantuju da nikakvih negativnih efekata po životnu sredinu neće biti. Što se tiče socijalnog efekta i ekonomije, spomenuću rudnik u Boru, koji je bio mesto propadanja i uništavanja života ljudi, bili smo dužni milijardu evra. Kada smo napravili transkaciju sa Kinezima i dalje smo vlasnici 37% rudnika. Budžet grada Bora je pet puta veći nego pre samo 12 godina. Današnji budžet grada Loznice je 30 miliona evra. Znate li koliki bi bio budžet 2030. godine? Preko 220 miliona evra, da ljudi ne bi znali šta bi radili sa novcem.“, dodao je predsednik Vučić.

Predsednik je kazao da litijum spada u najvažnije kritične mineralne sirovine, i smatra da će se ratovi u budućnosti voditi upravo zbog litijuma. “Nije slučajno bilo zašto smo zaustavljeni pre dve godine, to je bila prava minijatura pojedinih zapadnih službi da zaustave ubrzani razvoj Srbije, mnogo brži nego mnogo drugih zemalja u regionu. Oduzeli su nam dve godine vremena dok se nisu izborili za svoje interese i sačekali neko vreme u kojem ćemo mi da se opametimo i razumemo stvari na drugačiji način. Izgubili smo dve do tri godine, možda ćemo da izgubimo i narednih deset godina ukoliko narod i argumenti budu takvi da ne možemo to da prihvatimo.“

Predsednik je posebno istakao da bi Srbija imala uvećanje bruto domaćeg proizvoda na godišnjem novou od 0,95%. “Ukoliko bismo imali samo litijum karbonat plus katode, imali bismo 2,06 bdp. Dolazimo do ključnog momenta, možemo li da imamo proizvodnju baterija u našoj zemlji, što je nešto bez čega uopšte ne bismo ulazili u ceo ovaj projekat. U tom slučaju imamo uticaj na bdp od 3,97%, što je 3 milijarde evra nove vrednosti na godišnjem nivou. Ukoliko dovedemo nekog od velikih svetskih proizvodjača električnih automobila, a već smo počeli dodatno da pregovaramo, idemo na plus 16,45% skoka bdp-a, što je dodatnih 20 milijardi evra.“, istakao je on.

„Podizanje rudne rente je naišlo na otpor ruske strane u to vreme, a u ovom trenutku sam sasvim siguran da bi naišlo na otpor i ruske i kineske i australijske i španske i američke i svih onih koji vrše istraživanja u našoj zemlji.“

„Ovo je važnije od nafte, ovo je važnije od svega.“ – kazao je predsednik.

Redakcija portala Loznica Info

