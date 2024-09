Prednosti života u malom i velikom gradu

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Gde god da provodite svoje vreme i kakav god da je vaš društveni život, sigurno vam je jasno da postoji mnogo razlika između života u velikom i malom gradu. Obe varijante imaju svojih prednosti, naravno, i sve zavisi od toga kakva ste osoba i šta tražite od mesta za koje ste se odlučili. Stoga, ako i vi tražite mesto u kom ćete provesti naredne godine i decenije svog života, evo nekoliko važnih razlika između života u manjem i većem gradu, kao i prednosti i mana oba prostora.

Mogućnosti za aktivan društveni život

Život u malom gradu podrazumeva osećaj da poznajete mnoge pojedince, naročito one sa kojima delite godine, interesovanja, aktivnosti, hobije ili mesta na kojima provodite slobodno vreme. Zbog toga je lako započeti poznanstva i prijateljstva sa tim ljudima, što može da vodi ka uzbudljivom i aktivnom društvenom životu. Međutim, koliko društveni život u malom gradu zaista može da bude uzbudljiv i aktivan?

Verovatno su male šanse da postoji ogroman broj mogućnosti za dobar provod, zbog čega mnogi pojedinci, naročito mladi u svojim tinejdžerskim i dvadesetim godinama, smatraju da

male sredine ne sadrže dovoljno mogućnosti za društveni život koji im je potreban. Stoga, ako tražite dobar društveni život, razmislite o tome da ga potražite u većem gradu. Na primer, kod nas prednjači Beograd gde je društveni život ne samo kvalitetan, već i raznovrstan, te postoji nekoliko različitih mogućnosti koje možete da uzmete u obzir kada tražite dobar provod, od žurki na otvorenom do klasičnog noćnog provoda.

Pronalazak savršenog doma

Ako tražite prostor za život, imajte na umu da i manji i veći gradovi sadrže opcije koje će vam sigurno odgovarati. Sa jedne strane, manja sredina nudi kuće koje možete da pronađete veoma brzo i da ih kupite po povoljnoj ceni, naročito ako ste spremni da se odlučite za stariju nekretninu. Ipak, u ove kuće je neophodno uložiti dodatni trud i novac, a da biste ih doveli u savršeno stanje, možda će vam trebati i više sredstava nego što ste planirali, te imajte i to na umu prilikom odabira.

Sa druge strane, veliki gradovi su puni stanova, kako novih, tako i starih, i u njih se možete useliti veoma brzo, bez mnogo ulaganja i truda. Ovo je posebno tačno u slučaju novogradnje, a ako se odlučite za ovu opciju, dobićete potpuno novi prostor u koji ćete samo morati da unesete svoje stvari. Stoga, ako i vas interesuje raznovrsna prodaja stanova, Beograd je jedno od mesta gde ćete sigurno pronaći svoj novi dom, i to verovatno brže no što se nadate!

Finansijski troškovi i zarada

Ovo je još jedan važan aspekt koji morate da razmotrite kada planirate da li ćete živeti u manjem ili većem mestu. Troškovi života u malom gradu su značajno manji nego u velikom, a ukoliko nemate potrebe da koristite auto svakoga dana, već obavljate svoje obaveze peške ili biciklom, uštedećete još više. Takođe, manje novca ćete trošiti na režije i druge stvari koje su u većim gradovima skuplje i vrednije.

Ipak, uz to koliko novca trošite, morate takođe da znate gde ćete moći da zaradite više novca. Plate u velikim gradovima su obično više nego u malim, posebno u sektorima koji su na ceni i u kojima ljudi u celom svetu ostvaruju visoke zarade – IT sektor, marketing, obrazovanje, i slično. U malom gradu ima manje poslova i stoga ćete teže doći do posla kojim ćete biti zadovoljni, kako u finansijskom, tako i u smislu ispunjenja. Dakle, premda ćete više novca potrošiti u velikom gradu, više ćete moći i da zaradite, te je važno da napravite balans između ove dve cifre.

Gde je bolji prostor za decu?

Mnogi od nas počinju da razmišljaju da se presele u manji ili veći grad prilikom proširenja porodice, a ovo je trenutak u kom se mnogo stvari menja, uključujući i mesto života. Ako imate odraslu decu koja su samostalna i koja mogu sama da se snađu, razmislite da se preselite u manji grad gde će oni biti sigurniji i gde će lakše steći prijatelje. Ukoliko vaša deca odlaze od kuće i postaju studenti, ovo je opcija koja bi mogla da vam odgovara, a novac koji uštedite prelaskom u manji grad može mnogo da vam znači u budućnosti.

Obrazovanje u velikim gradovima je obično na zavidnom nivou, kako u osnovim i srednjim školama, tako i na fakultetima. Ako želite da budete uz svoju decu dok se sreću sa novim izazovima u obrazovanju, preselite se u veći grad i uživajte u ovom periodu zajedno, kao porodica, što će i njima i vama mnogo da znači.

I veliki i mali gradovi imaju svojih prednosti i mana. Manji gradovi nude intimniji užitak i određenu dozu sigurnosti, dok je u većim sredinama veća ponuda kulturnih, društvenih, umetničkih, obrazovnih i drugih mogućnosti koje mogu da odgovaraju različitim tipovima ljudi. Dakle, razmislite o svemu, razmotrite ove opcije, i donesite odluku koja će odgovarati i vama i vašoj porodici, kako danas, tako i sutra!

V.Živkov

