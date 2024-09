MALI ZVORNIK Upućen predlog lokalnom parlamentu da priključak na daljinsko grejanje bude besplatan do 10. oktobra

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Opštinsko veće opštine Mali Zvornik predložilo je skupštini opštine da građane oslobodi plaćanja naknade za priključenje na sistem daljinskog grejanja, koji zahtev za to podnesu do 10. oktobra tekuće godine, uz uslov da ostanu korisnici grejanja najmanje 24 meseca.

Konačna odluka o ovom predlogu biće poznata 27. septembra, nakon zasedanja lokalnog parlamenta.

Predsednik opštine, Zoran Jevtić, rekao je da je predlog Odluke o oslobađanju građana od plaćanja naknade za priključenje na mrežu sistema daljinskog grejanja donet na sednici opštinskog veća u petak, 20. septembra, u nameri lokalne samouprave da priključak na toplovodnu mrežu učini dostupnijim sugrađanima.

On je naveo da je predložena odluka upućena Skupštini opštine na usvajanje 27. septembra i da će, ukoliko bude podržana, odluka istog dana stupiti na snagu.

Direktor JKP „Drina“, Dragan Krstić, rekao je da se oslobađanje plaćanja naknade za priključak na daljinsko grejanje u Malom Zvorniku odnosi na stambene i poslovne prostore koji se snabdevaju toplotnom energijom sa zajedničke podstanice i da će pravo na ovu povlasticu moći da ostvare korisnici koji zahtev za priključenje podnesu u periodu od dana stupanja na snagu pomenute odluke do 10. oktobra 2024. godine, te da je drugi uslov da podnosioci zahteva ostanu korisnici grejanja najmanje 2 godine.

Građani koji zahtev za priključenje kuće, stana ili poslovnog prostora na toplovod podnesu do navedenog datuma biće oslobođeni plaćanja naknade za priključak i platiće samo troškove izvođenja radova i utrošenog materijala.

Krstić je naveo da korisnici takođe o svom trošku obezbeđuju merače potrošnje toplotne energije, odnosno kalorimetre ili delitelje toplote, kao i ugradnju ovih uređaja.

