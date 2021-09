Postavljen kamen-temeljac za novo obdanište u Loznici (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić i gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović danas su u Lozničkom Polju položili kamen temeljac za izgradnju novog moderno opremljenog vrtića u kojem će biti 270 mesta za najmlađe.

– Danas je izuzetno lep povod boravka u Loznici, a to je početak igradnje novog velelepnog vrtića u Loznici. Ministarstvo je izdvojilo 148 miliona dinara za izgradnju i opremanje novog obdaništa, a Grad Loznica je obezbedio zemljište, projektno-teničku dokumentaciju i infrastrukturne priključke što pokazuje pravu sinergiju lokalnih samouprava i Vlade Republike Srbije. Sve ovo je u korist onih koji su nosioci suverenosti naše zemlje, a to su građanke, građani i naročito deca koja će već za 12 meseci boraviti u novom objektu površine 1640 metara kvadratnih, sa 270 novih mesta što znači da ćemo rasteretiti Predškolsku ustanovu „Bambi“ i pomoći mnogim roditeljima imajući u vidu da su prema današnjim podacima na listi čekanja 242 deteta. Mališani i njihovi roditelji zaslužuju da dobiju novi kapacitet i sadržaj što će omogućiti i veće zapošljavanje – ukazao je on.

Kako je istakao, izgradnja ovog i mnogih drugih vrtića širom Srbije realizuje se u okviru Projekta inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja uz pomoć sredstava Svetske banke.

– Danas polažemo kamen temeljac u Loznici. Čast nam je da smo u okviru ovog projekta sa Svetskom bankom uključili i fondaciju „Novak Đoković“ koja radi na adaptacijama i dogradnji 100 novih soba širom Srbije čime će kapaciteti u vrtićima biti povećani za više od 2500 mesta. Mislim da smo napravili dobar sinergijski efekat kako sa fondacijom tako i sa lokalnim samoupravama i zaista velikom dinamikom idemo napred – kazao je on.

Prema Ružićevim rečima, pored izgradnje novih obdaništa važno je profesionalno usavršavanje vaspitača i vaspitačica što je potrebno za širenje kapaciteta i podizanje kompetencija zaposlenih kako bi kroz rad sa roditeljima i pospešivanjem inkluzije omogućili da svi mališani širom Republike Srbije imaju opremu, didaktička sredstva i objekte, koji su na nivou 21. Veka

– S obzirom na to da je porodica osnovna ćelija društva mislim da Vlada Republike Srbije zaista krupnim koracima grabi napred i ima odličnu saradnju sa lokalnim samoupravama. Ja to u Loznici želim da pohvalim. Sa gradonačelnikom Vidojem Petrovićem sam sarađivao mnogo puta i u Loznici je jedna stvar konstantna – zna se red, rad, disciplina, kriterijumi, procedure i kada takvu lokalnu samoupravu imate i na taj način je ustrojite onda ne može da bude bilo kakvih problema u realizaciji bilo kog projekta – zaključio je ministar Ružić.

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović izrazio je veliko zadovoljstvo povodom polaganja kamena temeljca kao i zbog podrške koju Grad Loznica već godinama ima od države i Vlade.

– Ovo je jedan u nizu izuzetno važnih projekata koji se realizuje u ovom gradu upravo zahvaljujući onoj sinergiji o kojoj je ministar Ružić govorio, a to je naša država, Vlada, lokalna zajednica i Grad Loznica – istakao je on i podsetio i na druge brojne važne projekte u Loznici koji su u toku ili su završeni.

– Uveliko se izvode radovi na rekonstrukciji Opšte bolnice u Loznici, tri objekta su već rekonstruisana, izgrađena je nova kotlarnica, urađena je prva faza hirurško-ginekološkog bloka. U toku je druga i treća faza u okviru kojih će loznička bolnica biti u potpunosti rekonstruisana i opremljena u skladu sa najvišim tehničko-tehnološkim dostignućima, a gradi se i veliki fudalski stadion. Radi se i na realizaciji projekta izgradnje Inovacionog odnosno Start ap centra gde će mladi Loznice, posebno iz „Tima za budućnost“, kroz različite projekte podstaći razvoj ovog grada i obezbediti nov pristup društvenom životu. Za desetak dana počeće radovi na izgradnji brze saobraćajnice Loznica-Šabac – ukazao je on.

Kako je istakao, svi navedeni i mnogi drugi projekti samo su potvrda politike koju vodi naša država na čelu sa predsednikom gospodinom Aleksandrom Vučićem, zajedno sa našom Vladom i svim članovima Vlade.

– Ovaj grad nikada u svojoj istoriji nije imao veću podršku od države kao što ima poslednjih nekoliko godina. Ne mogu, a da ne kažem da se u industrijskoj zoni Loznice grade desetine i desetine hiljada kvadratnih metara industrijskog prostora. Loznica je grad koji se brzo i snažno reindustrijalizuje. Loznica je grad budućnosti. Izgradnja novog objekta u PU „Bambi“ je rešenje za liste čekanja i prilika da država zajedno sa Gradom Loznicom pošalje snažnu poruku podrške roditeljima i roditeljstvu jer zemlja bez ljudi ne predstavlja ništa. To je samo teritorija. Nama trebaju mladi, nama treba novi impuls života i mislim da smo svi mi zajedno na najboljem putu da to realizujemo – poručio je gradonačelnik Petrović.

