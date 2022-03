Petrović: Loznica na putu regionalnog centra Zapadne Srbije (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović, u izjavi za medije nakon otvaranja fabrike kompanije Mint, istakao je da se Loznica ubrzano priprema za ulogu koja joj pripada, a to je da postaje jak regionalni centar u ovom delu Zapadne Srbije što će obradovati sve sugrađane.

Petrović je kazao da je ovo još jedan u nizu od izuzetno važnih događaja ne samo za Loznicu, Jadar već i za Zapadnu Srbiju i našu zemlju.

Kako je istakao, strategija lokalno-ekonomskog razvoja Loznice temelji se na tri osnovna stuba – industriji, poljoprivredi i turizmu, koji dobijaju svoje mehanizme u vidu novih fabrika i radnih mesta i to je ono što je budućnost Loznice.

– Ako tome dodamo sve one napore, pored onoga što čini država i naša Vlada, a to je ulaganje u mlade, nauku i obrazovanje, onda svakako u ovim turbulentnim, teškim vremenima, opterećnim globalnim dešavanjima možemo sa mnogo više optimizma da gledamo u budućnost koja je pred nama i ne samo mi nego i oni koji ostaju posle nas, a to su naša deca – zaključio je gradonačelnik Loznice.

Preuzmite besplatno mobilnu aplikaciju InfoLo i budite odmah informisani.

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp