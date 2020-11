Ovaj je pas odlučio otvoriti frižider i poslužiti se hranom (video)

Naši ljubimci ponekad rade stvari koje ne bi smeli, a to se češće događa kada ostanu sami. Neki to rade u znak protesta, nekima je dosadno, nekima je sila, a neki su gladni. Ovi poslednji na sve će načine pokušati doći do hrane. Nekad pojedu našu hranu koja ostane na stolu, nekad postanu neverovatno sposobni i u tim trenucima mogu otvarati ladice, ormariće i frižidere.

Ovaj je pas odlučio otvoriti frižider i poslužiti se hranom.Verujemo da mu ovo nije prvi takav potuhvat jer su vlasnici trakama zalepili vrata frižidera.