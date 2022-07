Otvoreni 11. „Dani sportsko – rekreativnog i kulturnog turizma“

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U Malom Zvorniku sinoć su počeli 11. „Dani sportsko – rekreativnog i kulturnog turizma“, pod sloganom „Drina je smisao života“. Manifestaciju je otvorio predsednik opštine, Zoran Jevtić, koji je u ime rukovodstva lokalne samouprave pozdravio sve goste i posetioce i zahvalio im što su izdvojili vreme i došli da podrže dešavanja koja doprinose turističkom i privrednom razvoju opštine.

U svom obraćanju okupljenima na svečanom otvaranju, on je izrazio zahvalnost i svima koji pomažu da Mali Zvornik bude bolje i lepše mesto za život, a prvenstveno državnom rukovodstvu Republike Srbije i predsedniku Aleksandru Vučiću. Jevtić je naveo da je u saradnji sa Turističkom organizacijom opštine Mali Zvornik pripremljen bogat i raznovrstan program i pozvao posetioce da uzmu učešće u sadržajima koji predstoje do nedelje, 31. jula.

Nakon svečanog otvaranja manifestacije, nešto posle 21 čas, usledio je koncert pevača narodne muzike u okviru kojeg su pred brojnom publikom nastupili: Ljuba Aličić, Rade Kosmajac

i Bojana Barjaktarević.

Prema utvrđenom programu, petak i subota, 29. i 30. jul, rezervisani su za 25. ribolovno takmičenje „Somovijada“, uz mnoštvo pratećih sadržaja.

U okviru Somovijade, u Sakaru će u petak biti održana tradicionalna akcija dobrovoljnog davanja krvi, u vremenu od 09 do 14 časova.

U večernjim satima posetioce očekuje tradicionalni koncert narodnih igara, uz nastup folklornih sekcija Biblioteke „17. septembar“ iz Malog Zvornika i Biblioteke „Politika“ iz

Krupnja.

U subotu sledi tradicionalno takmičenje u pripremanju riblje čorbe “Zlatni kotlić”, Sajam domaće hrane, pića, suvenira i ostalih rukotvorina, nastup folklorne sekcije biblioteke

iz Malog Zvornika, kao i izložba slika sa malozvorničke likovne kolonije.

Najmlađe učesnike i posetioce očekuje obuka za vožnju skutera na vodi, uz podršku kluba „Moto- džet“ iz Novog Sada.

U zabavnom delu programa, u subotu, 30. jula, na stadionu FK“Jedinstvo“ u Malom Zvorniku, od 21 čas, predviđen je koncert Zorice Brunclik i Miloša Vujanovića, u pratnji

Miroljuba Aranđelovića Kemiša.

U završnici manifestacije, u nedelju, 31. jula, na Zvorničkom jezeru predstoji 11. malozvornička regata, od Velike Reke do Skara, uz zabavu učesnika uz trubački orkestar Boška

Krdžavca.

