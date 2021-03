Novi semafori i taktilne trake (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Grad Loznica gotovo da nema važnije saobraćajnice niti trga koji nije rekonstruisan. Uporedo se odvijaju aktivnosti na uređenju dinamičkog i mirujućeg saobraćaja. Uz to Loznica je u grupi manjeg broja gradova koji imaju usvojenu Strategiju bezbednosti saobraćaja i Studiju Saobraćajnog fakulteta u kojoj je detaljno razrađena bezbednost svih vidova saobraćaja u gradu.

Prema rečima pomoćnika gradonačelnika Ljubinka Đokića poseban akcenat stavlja se na bezbednost pešaka, naročito oko škola gde se kreću deca.

– Uređenost jedne samouprave, jednog grada ogleda se u odnosu prema onima koji su najslabiji a deca su upravo u toj društvenoj populaciji. Zato je razumljivo insistiranje gradonačelnika Vidoja Petrovića da se pored škola grade pešačke staze i postavljaju zaštitne ograde. Uz to, naš cilj je da što više raskrsnica bude regulisano semaforskom signalizacijom, tako da je raskrsnica kod nove zelene pijace, na Banjskom putu, treća koju smo za kratko vreme opremili semaforima za drumski i pešački saobraćaj, ističe Đokić.

Inače, ona je na zapadnoj strani grada duž koje se odvija intezivan saobraćaj ka centru Loznice, a tu je i velika gradska pijaca do koje dolazi veći broj pešaka. Do kraja godine semafore će dobiti još tri raskrsnice – kod Gimnazije, zatim naspram Ekonomske škole i na Šabačkom putu. U toku je procedura za dobijanje potrebnih dozvola jer je reč o raskrsnicama na putevima koji su u nadležnosti JP „Putevi Srbije“.

To nije sve, kaže pomoćnik gradonačelnika. – Smatramo da treba dati podršku bezbednosti pešaka – invalida i onima koji su sa smetnjama u razvoju. U blizini je dnevni boravak za te osobe a kada je reč o invalidima ovih dana se realizuje veliki projekat postavljanja taktilnih traka duž pešačkih staza koje su olakšica pri kretanju slabovidih i slepih. Ovo je prva faza radova na deonici od Autobuske stanice do kružnog toka kod „Lamela“, gde se nalaze prostorije Međuopštinske organizacije slepih i slabovidih osoba. Sledeća faza su taktilne trase ka Bolnici, Domu zdravlja, apotekama.

Radovan Pejović, sekretar MO slepih i slabovidih kaže da je ovim poduhvatom ispoštovan dogovor sa prijema za predstavnike udruženja kod gradonačelnika Loznice. Prenoseći zahvalnost, Pejović je rekao da je to stvarni doprinos socijalizaciji te društvene grupe kojoj gravitira 120 aktivnih ljudi.

