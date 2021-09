Neizmerno sam srećan

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Imati samo 18 godina i biti prvak Srbije u seniorskoj konkurenciji, to ne može svako uraditi. A ako se tome još dodaju titule prvaka Srbije u mlađim uzrasnim kategorijama ta cifra postaje impozantna, 9 titula. Reč je o Semizu Pilji Aličiću, bokseru Loznice koji je apsolutno sigurno, bez ikakvih problema, odličnom borbom u finalu protiv Sejdiju Nazisa iz Sombora, osvojio titulu prvaka Srbije, u kategoriji do 60 kilograma i ne samo to. Aličić je proglašen za najboljeg boksera Prvenstva. Sve mu je to omogućilo da izbori status reprezentativca Srbije za Svetsko prvenstvo u beogradskoj Areni, 24.09. – 06.10.2021 godine.

” Biti sa 18 godina seniorski prvak Srbije i član reprezentacije Srbije je jako dobar osećaj. Ja jesam osvajao svake godine titule prvaka Srbije u mlađim uzrasnim kategorijama, ali seniorska konkurencija je mnogo ozbiljnija pa je takav uspeh bilo teže ostvariti ali je i radost najveća.

Borba u finaluje bila je odlična, dostajna samog finala. Protivnik odličan, prošle godine prvak Srbije ali u drugoj kategoriji. Obzirom da sam pre Loznice boksovao za šabačku Mačvu, imao sam i jako veliku podršku svojih sugrađana kojima se zahvaljujem na podršci.

Ovaj uspeh mi je veliki podstreh u daljoj karijeri i sada mi preostaje da se posvetim pripremama reprezentacije za Svetsko prvenstvo i da se na njemu borim za čast svoga kluba, grada Loznice i države Srbije”.

