Ponosimo se našim takmičarima

Na Pojedinačnom seniorskom prvenstvu Srbije, loznički bokseri su osvojili četiri. titule prvaka Srbije, tri u muškoj i jednu u ženskoj konkurenciji. Odličan rezultat ali verovatno i očekivan obzirom na rejting koji uzivaju loznički bokseri.

Povodom jučerašnjeg uspeha, svoje impresije iznosi Milan Markovič, sportski direktor BK Loznica:

” U principu očekivali smo da osvojimo najviše zlatnih medalja i to smo i uradili. Pored osvajanja titula prvaka države, obzirom da je Prvenstvo bilo selektivno za sastav reprezentacije Srbije za Svetsko prvenstvo ove godine u Beogradu, naša dva boksera, Galanov i Aličić su ušli u selekciju Srbije i nastupaće na Svetskom prvenstvu u beogradskoj Areni. Napomenuo bih još da su još dvojica momaka koji nastupaju za naš klub na osnovu dvojne registracije, takođe osvojili zlatne medalje i to Almir Memić u kategoriji do 70 kg i Vladan Babić u kategoriji 92+ .Istovremeno je Babić izborio Svetsko prvenstvo. Sve u svemu svi u klubu smo ponosni na naše boksere koji nas i ovaj put nisu izneverili.”

Nakon Svetskog prvenstva BK Loznica nastavlja takmičenje u Regionalnoj ligi gde će gostovati u Podgorici.

