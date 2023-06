Na prodaju seosko domaćinstvo kod Loznice

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U malom mestu nedaleko od Loznice (10 km) , u živopisnom kraju sa obiljem predivnih prirodnih lepota, prodaje se seosko domaćinstvo od 78 ari … Nameštena i opremljena kuća sa 370 m2 sa tri vrste grejanja i pomoćnim objektima od 200 m2 Nalazi se na bregu, pod blagim padom, i deo je prirodnog bogatstva ovog područja. Ima struju, gradsku i artersku vodu (bunarsku vodu). Prodaje se u celini, vlasništvo 1/1.

Zemljište površine 78 ari

Kuća površine 370

Tri vrste grejanja

Pomoćni objekti 200

Struja

Voda, gradska i arterska

Sve informacije na +38163257624

В небольшом месте недалеко от Лозницы (10 км), в живописной местности с обилием красивой природной красоты продается сельский дом площадью 78 соток… Меблированный и оборудованный дом площадью 370 м2 с тремя видами отопления и подсобные помещения площадью 200 м2 Расположены на холме, под пологим склоном, и являются частью природного богатства этой местности. Есть электричество, городская и водопроводная вода (вода из колодца). Продается целиком, право собственности 1/1.

Земельный участок площадью 78 соток

Дом имеет площадь 370

Три вида нагрева

Вспомогательные помещения 200

Текущий

Вода городская и магистральная

Вся информация по телефону +38163257624

In a small place not far from Loznica (10 km), in a picturesque area with an abundance of beautiful natural beauty, a rural household of 78 ares is for sale … Furnished and equipped house with 370 m2 with three types of heating and auxiliary facilities of 200 m2 Located on hill, under a gentle slope, and is part of the natural wealth of this area. It has electricity, city and arterial water (well water). Sold as a whole, ownership 1/1.

Land area of 78 ares

The house has an area of 370

Three types of heating

Auxiliary facilities 200

Current

Water, city and arterial

All information on +38163257624

