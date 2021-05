METEOROLOZI NAJAVILI OBILNE PADAVINE: Očekuju se jaki pljuskovi širom Srbije

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

U četvrtak vrlo hladno za ovo doba godine i pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Pašće od 10 do 30 litara po metru kvadratnom kiše.

Duvaće vetar umeren do pojačan zapadni i severozapadni. Pritisak oko normale i u porastu. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 12°C u Valjevu i Loznici do 18°C na jugu Srbije i u Negotinu.

