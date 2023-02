MALI ZVORNIK Stipendije za školsku 2022/2023 godinu dobilo 12 studenata

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Stipendije lokalne samouprave u Malom Zvorniku za školsku 2022/2023 godinu dobilo je 12 studenata sa područja ove opštine.

Oni će do kraja tekuće školske godine na ime studentske stipendije od opštine mesečno dobijati 10.000 dinara.

Ugovori o korišćenju ovih sredstava sa studentima potpisani su u januaru tekuće godine.

Prema rečima predsednice Komisije za dodelu stipendija studentima, Biljane Spasenović, na javni konkurs opštine za dodelu stipendija studentima ovog puta prijavilo se ukupno 16 studenata, od kojih je 12 ispunilo uslove definisane konkursom.

Pravo na stipendiju ostvarilo je 7 studenata koji su upisali jednu od godina osnovnih studija u trajanju od najmanje četiri godine, za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 240 ESPB (Evropski sistem prenosa bodova), od druge do poslednje ili master akademskih studija, kao i pet studenata koji su upisali jednu od godina osnovnih studija za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 180 ESPB, od druge do poslednje godine studija.

