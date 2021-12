Loznica i Zvezda na čelu Regionalne lige, nastavak u februaru

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Ex YU regionalna liga u boksu ugledala je svetlost dana maja 2021. godine kroz odigrana prva kola ovog takmičenja u kome je učešće uzelo osam klubova iz svih šest republika bivše Jugoslavije, danas samostalnih država: Crvena zvezda Beograd (Srbija), Podgorica (Crna Gora), Maribor (Slovenija), Vitezovi Zagreb (Hrvatska), Radnik Bijeljina (BiH), Željezničar Sarajevo (BiH), Vardar Skoplje (Severna Makedonija) podeljenih u dve grupe.

Regionalna liga pokazala se kao pun pogodak u oživljavanju, jačanju i podizanju kvaliteta klupskog boksa bez kojeg nema procvata plemenite veštine. Pod parolom „za spas boksa“ krenulo se u zajedničku akciju u pisanje nove istorije ovog sporta koji je u zemljama Zapadnog Balkana tavorio decenijama na marginama.

Kroz takmičarsku 2021. odigrana su četiri kola Regionalne lige nakon koji su se zahvaljujući pobedama kao lideri na tabelama istakli klubovi iz Srbije, Crvena zvezda i Loznica.

Naredno, 5. kolo zakazano je za februar 2022, dok će poslednje 6. kolo biti održano u martu naredne godine. Nakon toga sledi plej of u kome će se boriti četiri najbolje ekipe grupe A i B. Pobednici će izboriti finale iz kojeg će se vinuti šampion ovog takmičenja koje je protreslo Balkan i ujedinilo ljubitelje sporta.

Jedan od najistaknutijih boksera ove Lige je mladi reprezentativac Srbije Almir Memić koji boksuje za BK Loznica i koji nas je sjajno predstavljano na Svetskom prvenstvu u Beogradu gde je pokazao od kakvog materijala je satkan i da su pre njim velika dela.

„Regionalna liga je zaista jedna dobra i posebna sportka bokserka priča, nešto čemu se svi radujemo i uvek sa nestrpljenjem isčekujemo naredna kola ovog takmičenja. Radujem se novim susretima i želim da ostanemo lideri na tabeli i ne samo to, već da osvojimo titulu. Daću sve od sebe za nastavak pobednosnog niza Loznice i verujem u naše visoke domete. Svetsko prvenstvo u beogradskoj Areni nikada neću zaboraviti, još uvek sam u tom snu, još uvek me drži taj adrenalin i atmosfera koja je bila fenomenalna. Želim da takvih trenutaka puno doživimo svi zajedno i da se borimo za Srbiju i donosimo medalje, mi to možemo i verujem u našu sjajnu budućnost, a pokazali smo da vredimo i da imamo budućnost“ – ističe Memić.

Srpski teškaš Sadam Mogamedov koji je na smotri najboljih boksera sveta u našoj prestonici ostavio srce na terenu i bio na korak od borbe za medalju, istim žarom boksuje i zalaže se kada su u pitanju i mečevi Regionalne lige gde se bori pod zastavom BK Crvena zvezda.

„Svaki moj meč je meč u kome ostavljam srce u rignu ako su u pitanju Srbija i Zvezda. Imali smo sjajne mečeve u toku ova četiri održana kola, ostali smo ne poraženi i verujem da ćemo i istom ritmu ići do kraja, do titule. Obećavam vrhunske borbe i pobede“ – zaključio je Mogamedov.

Izvor HOTSPORT

