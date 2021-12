Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Relativno toplo za ovo doba godine prognozirano je za danas, ali pretežno oblačno sa kišom u severnoj i delom centralnoj Srbiji, a samo na jugu Srbije suvo sa sunčanim intervalima.

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale na severu i malo iznad normale na jugu. Minimalna temperatura od -2 u Vranju do 9 stepeni u Beogradu, a maksimalna od 6 u Vranju do 15 stepeni u Loznici.

