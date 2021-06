Loznica gradi budućnost (video+foto)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Loznica je proslavila svoj 155 rođendan. Na svečanoj akademiji povodom Dana grada

održanoj sinoć u prepunoj sali Vukovog doma kulture prisutnima su se obratili

gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović i potpresednica Vlade dr Zorana

Mihajlović nakon čega su zaslužnim građanima uručene najveće gradske nagrade i

priznanja – povelje i plakete.

Poželevši dobrodošlicu svim gostima prvi čovek Loznice istakao je da zajedno uz

ogromnu pomoć naše države gradimo Loznicu i da poštujući svoju tradiciju, bližu

i dalju prošlost, mi u ovakvim prilikama treba da udahnemo novu energiju za dolazeća

vremena izazova i iskušenja.

– Posle dosta teških i mučnih meseci zbog globalne epidemiološke nevolje srećan sam danas što smo ponovo sabrani, što opet osećamo energiju i snažnu emociju i sa ove pozornice, ali i prepune sale. Kažu, kad se život promeni i postane teži ti promeni sebe i postani jači. Zbog ljudi koji ovde danas žive ali i svih velikana Loznice, Jadra, Podrinja, tu reč, Loznica, oni su stvarajući i nas, izatkali nama stečenu slobodu. Zato je velika obaveza svakoga od nas da zajedništvom i ljubavlju prema svom gradu, dobrotom i vrednoćom, kako su umeli znameniti đaci Gimnazije, da proslavimo Loznicu. Morao sam na to da podsetim jer je loznička Gimnazija samo pet godina mlađa od lozničke varoši. Pozivam vas da to nagradimo i aplauzom – poručio

je gradonačelnik. Pozivajući se na Ruzveltovu poruku da ljudi nisu zatočenici sudbine nego zatočenici uma ukazao je na to da mi u Loznici nismo u potrazi za izgubljenim vremenom, već za onim koje nismo dostigli.

– Moji saradnici i ja nemamo problem da razgovaramo sa bilo kim, naša vrata su svima otvorena. A ja sam svoj život odavno vezao za Loznicu kao svoj životni san i

projekat. Tu počinje nova priča, u kojoj se vidi: Kako Loznica raste, sa novim zgradama, putevima, Inovacionim centrom, fabrikama, bolnicom, obdaništima, sportskim terenima, dečjim igralištima… Kako Loznica raste u srcima 84.000 svojih stanovnika, najmanjom administracijom koja nije skupa jer nemamo viška zaposlenih. Ali, zato imamo još osamdeset kilometara novih i 50 kilometara rekostruisanih puteva i sve bliži cilj da svaka ulica na teritoriji grada dobije asfalt – kazao je on. Rekavši da se ne može poreći istina da ovaj region stoji na raskrsnici istorije koja

se suočava sa uvećanim tenzijama gradonačelnik Loznice uputio je jasnu poruku Lozničanima.

– Zajedno moramo da odgovorimo na pitanje: Da li ćemo dozvoliti prošlosti da definiše našu budućnost, ili da izaberemo samo dobre lekcije iz prošlosti i tako otvorimo vrata novoj budućnosti za nas i našu decu? Nama i dalje ostaje da se borimo znanjem protiv neznanja, čašću protiv beščašća, ljubavlju protiv mržnje, delom protiv nedela, istinom protiv laži, kako Loznica nikad ne bi dospela u ruke nekog „polusveta“ koji bi je, nema sumnje, brzo uništio. Nije bilo lako doći do ovog prazničnog dana grada bez namirivanja tako velikog duga zavičaju za koji imamo istorijsku podršku državnog rukovodstva na čelu sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem – poručio je gradonačelnik Vidoje Petrović.

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka rudarstva i energetike prof. dr Zorana Mihajlović pozdravila je sve prisutne ističući da je loznički kraj njen zavičaj i da zato oseća posebnu odgovornost jer se oseća kao građanka Loznice. – Zaista sam ponosna što sam danas ispred vas kao neko ko je vezan porodično i familijarno za ovaj kraj, ali i kroz posao koji radim dugi niz godina. Ponosna sam na sve ono što smo u prethodnim godinama uradili ne samo za Loznicu nego i za Mačvanski okrug. Ponosna sam na fabrike koje smo otvorili, na renovirana odeljenja Opšte bolnice, na deset milijardi dinara koje je Vlada Srbije izdvojila za puteve u Mačvanskom okrugu i na rekonstruisanu prugu Šabac – Loznica, na brzu saobraćajnicu Ruma – Šabac – Loznica – ukazala je potpredsednica Vlade na realizaciju brojnih velikih projekata i najavila početak izgradnje deonice brzog puta od Loznice do Šapca u septembru ove godine.

– To su velike i važne stvari jer želja svakog od nas sigurna sam, građana i građanki Loznice, i nas koji smo u Vladi i predsednika Srbije je da naš narod bude bolje, da naši građani ostaju u našoj zemlji, da ne odlaze iz svojih gradova i lepih mesta nego da imaju sve uslove da se razvijaju, da njihove porodice mogu ovde da opstanu i da deca naša dece znaju odakle su potekla i da tu žive i imaju svoje domove – poručila je ona.

Potpredsednica Mihajlović istakla je da predsednik države, Vlada Srbije, Grad Loznica, Mačvanski upravni okrug nikada ni jednu odluku ni projekat nisu sproveli sami već zajedno sa građanima.

– Ono što danas može da se čuje i ne možemo to da ne kažemo, iako je danas najsvečaniji dan za Grad Loznicu jeste da svakako postoje oni koji misle da mogu zaustaviti razvoj, postoje oni koji misle da možda ne treba da gradimo nove puteve ili da ne treba da otvaramo nove fabrike, ali istina je sledeća – da je Loznica oduvek bila poznata ne samo po poljoprivredi nego i po industriji, posebno po rudarstvu. Istina je takođe da su mnogi zabrinuti. Istina je da smo mi tu kao država, Vlada i Grad, da budemo odgovorni – kazala je Mihajlović. Građanima Loznice poručila je „da nijedan projekat nećemo započeti dok se svi zajedno ne budemo dogovorili da to hoćemo.“

– Kakve god bile mogućnosti ispred nas, mogućnosti da otvaramo nove fabrike ili rudnik to ćemo uraditi onako kako je predložio predsednik Srbije tako što ćemo upoznati građane sa svim informacijama, studijama i analizama, a onda ćemo zajedno odlučiti da to hoćemo ili nećemo. Poruka svih nas koji smo u Vladi i svih koji vode ovaj Grad jeste da postoji budućnost za sve nas, za unuke naše, a ta budućnost jeste u našem zajedničkom radu i razvoju i učinićemo sve u narednom periodu da novi projekti koje budemo radili donose dobro. To dobro znači da se razvijamo u zdravoj životnoj sredini. I nema razloga da upravo ovde u ovom gradu i okrugu ne bude tako i u budućnosti. Iskreno se nadam da ćemo sledeće godine moći da se pohvalimo nekim drugim novim projektima koji će biti dobri za mladost ovog grada – zaključila je potpresednica Vlade Zorana Mihajlović.

Ovogodišnji dobitnici Povelje Grada Loznice, kao najvišeg gradskog priznanja, su

kompanija Adient Automotive d.o.o. – Loznica i Gimnazija „Vuk Karadžić“.

Plakete Grada uručene su Trijažnom centru Doma zdravlja „Dr Milenko Marin“, kovid- odeljenjima Opšte bolnice Loznica, Privremenoj kovid-bolnici Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, Volonterskom centru Gradskog štaba za vanredne situacije Loznica, kompaniji „EP BELT“ d.o.o. – Loznica, kompaniji „ALEBRA“ d.o.o. – Loznica, kompaniji „HEDERA VITA“ d.o.o. – Loznica, Siniši Jakovljeviću – poljoprivredniku iz Donjih Nedeljica, Klubu malog fudbala „Loznica Grad“ i posthumno Danijeli Milutinović.

U kulturno-umetničkom delu programa, u čast jubileja 150 godina postojanja Gimnazije „Vuk Karadžić“, Zoran Ćosić izveo je scenski prikaz „Vuk u školi“ za koji su scenario napisali Boško Suvajdžić i Staša Petrović, u režiji Marka Stanića.

Muzičke deonice izveo je hor „Kantikum Novum“ pod dirigentskom palicom Stefana

Zekića.

