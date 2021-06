Loznica danas ima istorijsku podršku države (video)

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Odbornici Skupštine Grada Loznice su, neposredno pred usvajanje Izveštaja o završnom računu za proteklu godinu, i široke diskusije koja je vođena u gradskom parlamentu, velikim aplauzom pozdravili sve što je u svojoj besedi istakao gradonačelnik Vidoje Petrović. On je, između ostalog na početku rekao da će pokušati „da bude tih da bi se svi bolje čuli“.

-Još uvek sam pod utiscima od jučerašnjegzasedanja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ko je pratio svakako je bio u prilici da se suoči sa jednom izuzetno složenom pozicijom naše zemlje kada je u pitanju međunarodna politička scena. Opet se preti Srbiji, opet se prekraja istorija, opet nam ocene daju oni koji su u oba prošla velika rata bili na strani fašističkih sila. U uslovima kada najviše rukovodstvo ove države zaista čini ogromne napore, pre svega, da sačuva mir i da obezbedi jedan, koliko je to moguće, normalan životu u ovoj zemlji, da se dnevno suočava sa velikim teškim izazovima a da pri tome naši najviši funkcioneri od predsednika države gospodina Vučića, preko ostalih članova Vlade, nažalost iz naših redova, vrlo često trpe neviđene pritiske u novijoj istoriji naše zemlje. Ti pritisci su vidljivi kroz brutalan napad, omalovažavanje, pretnje, napad i na članove porodice što je, složićemo se, u istoriji srpskog naroda ipak bilo strano, rekao je Petrović.

Ne skrivajući zadovoljstvo što se skupštinska debata o izvršenju budžeta za 2020. godinu, vodila u dobroj meri pristojnim rečnikom bez prevelike žuči, mržnje i slično, gradonačelnik Petrović je primetio da se polemiše vrlo često sa različitim stavovima po istoj stvari, a istina može biti samo jedna. – Imajući u vidu da ovaj grad nikada u svojoj istoriji nije imao snažniju podršku od svoje države nego što je to slučaj zadnjih godina, možda je najmanje što bi svi zajedno mogli, da iz ove dvorane pošaljemo jednu snažnu podršku našem rukovodstvu države i predsedniku Aleksandru Vučiću i kabinetu Ane Brnabić, da nastave da se bore i da ćemo mi uvek biti tu uz njih, uz svoju otadžbinu. Više puta sam isticao, kaže, da postoje dve stvari koje ne možemo da biramo, dobijemo ih po rođenju, jedna je otadžbina a druga su biološki roditelji. Prirodno je da imamo različite poglede i ja u tome ne vidim ništa loše, naprotiv, to daje novi kvalitet u izlaganju činjenica.

Dakle, svi mi imamo dovoljno godina da nam sećanja mogu da dosegnu do prošlih vremena i da koristeći uporednu metodu ili komparativnu metodu, možemo da nedvosmisleno dođemo do zaključka da je danas mnogo bolje nego što je to bilo pre pet, deset, petnaest ili dvadeset godina, ističe gradonačelnik Loznice.

Ništa se po pravilu ne dešava samo od sebe, rekao je gradonačelnik Petrović.. Naravno da država i lokalna zajednica imaju ustavna i zakonska ovlašćenja da preduzimaju niz aktivnih mera i da izgrađuju povoljno poslovno okruženje. Pa, molim vas, ne morate vi da volite nosioce nekih odgovornih funkcija ali nemojte da potcenjujete svoj grad. Nekada nesvesno, čini mi se, u želji da umanjimo nečiji dostignuti rezultat, mi vređamo svoj grad, a mi smo prolazni samo je Loznica, samo su Loznica i Srbija večne. Kada kažemo da je NALED proglasio Loznicu, Krupanj i Crnu Travu kao najbolje lokalne zajednice u pogledu podrške preduzetništvu, nemoj da tu priču ne zaokružimo. Postoji klasifikacija lokalnih zajednica po veličini. Postoje neke mikro lokalne zajednice tipa Crne Trave, postoje neke male poput Krupnja, postoje srednje i postoje velike lokalne zajednice. Oni su u tim kategorijama i birali. Kao što na primer, u boksu ima 12 ili 13 kategorija, pa ne možete da poredite pero i super tešku kategoriju. Dakle, posle nas je na drugom mestu opština Stari grad Beograd. Kolika je prosečna zarada tamo? Koncentracija kapitala, velikih sistema, banke, sedište korporacija i slično. Da li neko iz neznanja ili želeći da zbuni naš narod, kaže da smo za famoznih 200 puta nešto uvećali? Istina je sledeća, to moramo da znamo, mi imamo dosta dobru lokalu administraciju, što ne znači da ne mora i ne može biti još bolja, pa je naša Gradska uprava u odnosu na druge gradove i opštine bila vrednija i izvršila je, u skladu sa zakonom, evidentiranje imovine u javnoj svojini grada, pa je utvrdila knjigovodstvenu vrednost i sada je iskazuje u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu, kazao je Vidoje Petrović.

-Loznica ide napred i to je dobro. Ako sada pogledamo dalje, imamo kontinuitet uvećanja prihoda. Ako pođemo od činjenice da imamo stabilan kurs dinara zahvaljujući odgovornoj politici koju vodi ova država i Vlada i Narodna banka Srbije, mi smo u prošloj budžetskoj godini imali veći prihod u odnosu na prethodnu za 102 miliona. Sa prvim majem ove godine, mi u odnosu na prošlu godinu, za isti period, imamo uvećan prihod u iznosu od 143 miliona dinara. Pa to je nešto čemu treba se radujemo, zato radimo, gradimo a imamo, rekoh, nikad veću podršku od naše države i to treba da nas raduje. Mi smo, obraćajući se građanima Loznice u ime Srpske napredne stranke na čelu se našim predsednikom, obećali nešto ovom narodu.

Dovešćemo investiture, uposlićemo ljude, napravićemo jednu od najsavremenijih bolnica u Srbiji, izgradićemo brzu saobraćajnicu, radićemo novo obdanište, radićemo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, radićemo nacionalni stadion i niz drugih stvari. Popravićemo energetsku, ekonomsku, putnu, komunalnu i svaku drugu infrastrukturu. Ljudi mi to radimo!

Kako je sada lepo videti hirurško-ginekološki blok. Radi se i četvrta faza, uveliko se radi projektna dokumentacija.

Gradonačelnik Loznice je podsetio da i ono što je zabrinulo našu javnost, mnoge od nas dovelo u dilemu i razmišljanje, jeste sve ono što se vezuje za kompaniju Rio Tinto. – Pa nije li naš predsednik, prošlog vikenda, dao najbolji odgovor koji se može dati, a taj odgovor dolazi sa najvišeg nivoa koji će razoružati i najnevernije Tome. Nećemo ništa raditi što je protiv naroda i što može ugroziti zdravlje, živote i bezbednost ljudi, i naravno ugroziti životnu sredinu. Pitaćemo narod i ne bih ja sad da prepričavam ono što je predsednik rekao, jer sigurno nisam toliko pametan da mogu tako lepo da oblikujem, kako to on ume i kako on to radi.Vidoje Petrović ističe da Loznica ide napred i to je ono što treba da nas okupi, „to je nešto što treba da nas ujedini“.Na kraju, kako kaže, politika koju vodi Srpska napredna stranka na čelu sa predsednikom Vučićem, je politika koja podrazumeva odgovornost svakoga, nema privilegovanih i nedodirljivih. Politika i stranka koja je otvorila vrata za sve ljude, za nove ljude, za nove ideje, i to je nešto sa čim svako normalan može da se složi. To nije neka zatvorena interesna, autistična grupa, to je državotvorna stranka koja ima jasnu politiku. Ima ljude, ima snagu da se razračuna i sa onima koji su se možda malo „pogubili“ i valjda je to za pohvalu. Uvek sa ove govornice i u nekim drugim prikladnim prilikama upućujem poziv. Ljudi, kome je god Lozica na prvom mestu, izvolite, kucate na otvorena vrata. Dobro ste došli, da radimo, da sarađujemo i tu nema nikakvih problema.Govoreći o domaćinskoj razvojnoj politici budžeta Loznice Petrović kaže da je uveren, a u isto vreme i zahvalan, da se iz godine u godinu podižu kapaciteti grada, da je uvek veći broj građana Loznice i predstavnika nevladinog sektora uključen u planiranje i izradu budžeta za svaku narednu godinu i to daje kvalitet.Na neverice, povremeno poslovičnu zaboravnost, pa i neutemeljenu kritiku gradonačelnik Loznice se prisetio izreke : „ Nije ovo loše vreme, ovo smo ponekad loši mi. Mi smo ti kojima život prolazi voleći pogrešne i gazeći one prave. Da li je to srpsko prokletstvo da u realnom životu i vremenu nikad nismo umeli da dovoljno cenimo one koji to zaslužuju, one kojima je Srbija ili Loznica ljubav, život, radost, inspiracija. Ali nije to samo u Loznici, to je nažalost u čitavoj Srbiji, kazao je.Ministarstvo finansija Republike Srbije ima uvid u apsolutno sve tokove, sva finansijska plaćanja, sve nabavke za svaku lokalnu samoupravu. Državni revizori i državna revizorska institucija imaju kontrolu. – Državna revizorska institucija je krovna u Srbiji i ona kontroliše realizaciju budžeta lokalnih samouprava, ministarstava, drugih vladinih tela i organizacija i tu nema polemike. Sve drugo je neznanje ili pokušaj da neko svesno provuče nešto što nije tačno, ali neki misle, bitno je da priča prođe, bilo bi izlišno da se ponavljam, zaključuje u završnici skupštinske reči o završnom računu budžeta Loznice gradonačelnik Vidoje Petrović, čuvenom porukom Henrija Forda: “ Zbližavanje je početak, ostajanje zajedno napredak, sarađivanje uspeh”. Neka ovo bude poruka za vreme koje je pred nama, rekao je.