Ledeno narednih dana, stigla prava zima

Danas će biti umereno do potpuno oblačno i hladno, moguće snežne padavine. Jutarnja temperatura od -8 do -2, najviša dnevna od -3 do 1 stepena.

Do ponedeljka će se zadržati umereno do potpuno oblačno i hladno, u nedelju sa snegom, a početkom sledeće sedmice uglavnom suvo.

Ujutro umeren i jak mraz, a dnevna temperatura ispod nule.

Od utorka suvo uz porast temperature.

