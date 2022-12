LAGATOR JE IZNENADIO I SVOJE TVORCE

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Na Lagatoru, nekadašnjem imanju Vuka Stefanovića Karadžića, oca naše pismenosti i kulture, na uzvišenju iznad Loznice prema Valjevu, izrastao je u istinskom smislu novi grad, sa modernim stambeno-poslovnim zgradama, u čijem je središtu jedan od najvećih pravoslavnih hramova u Srbiji, kao i novo obdanište, bazeni, hala sportova, megamarketi i savremene radnje, a niče i budući stadion po standardima UEFA, atletski stadion.

Mnogi već u šali vole da kažu da je „Loznica kod Lagatora“. Uz sami Lagator je i bolnica, trim-staze, mnogi sportski tereni, novi hoteli, restorani, šetališta… I sve je u punom sjaju, jer je lokalna vlast, sa kompletnom infrastrukturom, pratila izgradnju u tom delu grada. Kada je lokalna vlast jasno stavila do znanja da grad šire na tu stranu, mnogi su bili skeptični, a često i nerealno kritični.

– Bez vizije i planiranja nema rezultata – kaže ponosno gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović, koji je došao na kormilo mesta u trenutku kada je važilo za devastirano. – Znali smo da će grad da se širi valjano na ovu stranu, ali, iskreno, nismo znali da će to baš biti ovako. Zato smo deo prostora prodali i za izgradnju porodičnih kuća. Ispostavilo se da zahtevima za izgranju novih zgrada nema kraja. U Loznici se, u odnosu na broj stanovnika, najviše gradi u Srbiji, posle Beograda. Uspeli smo da „potisnemo“ i opštinu Čajetina, koja je na tom mestu bila zahvaljujući izgradnji na Zlatiboru. Lagator je naš ponos, ali u svom sjaju su i svi drugi delovi grada, naših sela, a Banja Koviljača je takođe mesto u kojem neprestano „niču“ nova stambeno-poslovna zdanja.

Na Lagatoru je, na inicijativu tadašnjeg starešine crkve, protojereja-stavrofora Momčila Vasiljevića i njegovih kolega, uz blagoslov episkopa Lavrentija, započeta izgradnja crkve. Kompletni radovi su pri kraju. U njenoj kripti odranije građani su prisustvovali bogosluženjima, ali i raznim kulturno-obrazovnim sadržajima. Kripta je posvećena svetom vladici Nikolaju Velimiroviću. I u crkvi i u gradu bi želeli da mošti Vuka Karadžića budu preseljene u ovu kriptu, da ovaj znameniti Jadranin počiva praktično na svom imanju. Uz hram, država, grad i crkva grade budući Duhovno-kulturni centar, čija je površina oko 3.500 kvadratnih metara.

Izgradnja zgrada na Lagatoru je neprestana. Počele su istovremeno da se grade veliki stambeno-poslovni kompleksi, odmah uz ovo naselje. Sve to, „sabrano“ sa crkvom, budućim „hramom fudbala“ po standardima UEFA, atletskim stadionom, savremenim trotoarima, ulicama i putevima, čini naselje velelepnim. Ne zna se da li lepše izgleda danju ili noću. Cena kvadratnog metra stana odavno je prešla 1.000 evra.

– Privreda je učinila veliki zamah u našem gradu, a uz zdušnu pomoć i podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Vlade Srbije, u svakom delu je urađeno više infrastrukture nego svih ranijih decenija zajedno – kaže gradonačelnik Petrović. – Samo smo u ovoj godini asfaltirali 107 kilometara puteva. Loznica je postala izuzetno tražena sredina za rad, biznis i život. Siguran sam da ćemo uskoro biti među deset najrazvijenijih gradova ili opština u Srbiji.

VUK I MILOŠ

OHRABREN što je dobio značajnu količinu srebrnjaka od ruskog cara, Vuk Karadžić je svojevremeno otišao kod kneza Miloša Obrenovića da moli za novac, kako bi na Lagatoru, svom imanju, podigao Srpski hram kulture. Umesto razumevanja, tradicionalno nepoverljivi vladar je slavnom Tršićaninu na molbu samo rekao: – Jok!

Zato Jadrani kažu da bi se Vuk radovao da može danas da vidi kako izgleda nekadašnje njegovo imanje.

