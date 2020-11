KOMŠIJA MOŽE DA VAS PRIJAVI ! Koliku ćete kaznu platiti ako vam na slavu dođe više od 5 ljudi!

Ko organizuje žurku ili slavi slavu sa više od pet osoba u zatvorenom prostoru rizikuje kaznu od 50.000 do 150.000 dinara, na osnovu izmena Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti koje su stupile na snagu prošlog petka.

Vinovnika ovog prekršaja mogu komunalnoj inspekciji ili komunalnoj miliciji prijaviti i sami građani putem jedinstvenog kontakt centra Koordinacione komisije za inspekcijski nadzor.

Podsetimo, nove mere koje je donela Vlada Srbije stupile su na snagu u utorak uveče, a to znači da svi objekti uslužnih delatnosti, osim apoteka, benzinskih pumpi i restorana koji imaju dostavu, moraju da budu zatvoreni u 21 sat. Ova mera je oročena na dve nedelje, odnosno do 1. decembra, a ako se epidemiololška situacija do tada ne smiri, prete nove, još drastičnije mere!

