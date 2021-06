Klima jede struju, može vas koštati 7.600 dinara mesečno

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Prema podacima “Elektrodistribucije Srbije” potrošnja najtoplijeg dana ovog meseca bila je skoro jednaka zimskoj. Građani koji domove rashlađuju deset i više sati, svakog dana, skoro da bi mogli da dupliraju mesečni trošak za struju. Pirkanje iz klime, kada bi se ostalo u “zelenoj” tarifi, koštalo bi nepune 2.000 dinara mesečno, ali za one koji troše samo “crvene” kilovate i čak 7.680 dinara.

“Elektroprivreda Srbije”, na svom sajtu potrošačima nudi savete o izboru uređaja. Prema njihovoj računici, jedan sat rada klime “dvanaestice” mesečno troši od 30 do 40 kilovat – sati, zavisno od energetskog razreda, što je od 192 do 768 dinara. Ukoliko ta klima radi deset sati dnevno, znači da je račun “teži” od 300 do 400 kilovat-sati.

Ko je zaglibio u “crvenu” tarifu deset sati klime, mesec dana, platiće od 5.760 do 7.680 dinara.

