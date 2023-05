Kako izabrati buket – saveti za odabir buketa za svaku priliku

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Svedoci smo činjenice da su cvetni aranžmani neizostavni deo i onih najsrećnijih događaja u životu svakoga od nas, a takođe i onih ne tako lepih i radosnih. Različite su prilike i povodi, pa je samim tim važno znati koje cveće je adekvatno, a koje pogrešan izbor u različitim situacijama.

U redovima koji slede saznajte od kojeg cveća je poželjno da bude izrađen bidermajer, koje je pogodno za svadbeni dar, koje pak za rođendane, godišnjice i brojne druge vesele povode, a takođe od čega treba da se sastoji cveće koje se nosi na pogrebe ili pomene. Buketi cveća koje možete poručiti online mogu Vam skratiti vreme biranja, ali ipak obratite pažnju na to kakav odabir cvetova pravite u odnosu na povod za koji Vam je to cveće potrebno.

Bidermajer – kako treba da izgleda jedan od najvažnijih buketa u životu svake žene?

Primrema najvažnijeg dana u životu svake mlade ume da bude veoma isrpljujuća, a među prvim zadacima je svakako i odabir bidermajera. Iako postoje izvesna očekivanja kako treba da izgleda bidermajer – obično je to buket belog cveća, devojke koje se udaju ipak žele da njihov bidermajer bude poseban, da se nečim izdvaja, a izbor je veći kada znamo koje sve cveće može doći u obzir pored uobičajenog.

Nije čudo što se vrlo često za bidermajer bira bela boja cveća – ona simbolizuje čistotu i nevinost, a ako i nije u pitanju bela, onda su to neke druge nežne nijanse cveća – roze, svetloljubičasta, takođe diskretniji tonovi narandžaste ili žute boje.

Najpopularnije cveće koje čini bidermajer jesu ruže, kale, gerberi, ljiljani, orhideje i poljsko cveće. Svetlije nijanse ruža, kao što su roze, bež i bela, označavaju ljupkost, skromnost i nevinost. Orhideje simbolizuju snagu, ljubav, lepotu, pa čak i luksuz, za kale se vezuje simbolika vere, za ljiljane veličanstvenost. Takođe, možete kombinovati različito cveće i napraviti autentični aranžman, ukoliko želite da se izdvojite od onog što je ustaljeno.

Koje cveće treba odabrati kao poklon za rođendane i godišnjice?

Veoma je važno u kakvom ste odnosu sa osobom za koju kupujete buket. Ukoliko ste u partnerskim odnosima, bez obzira na to da li je početak veze ili brak, ne možete pogrešiti s izborom bilo koje vrste crvenog cveća. Klasika su crvene ruže, ali tu si i crveni gerberi, lale, karanfili.

Ako je reč o prijateljskim ili poslovnim odnosima, trebalo bi izbegavati crveno cveće – ono je rezervisano ipak za situacije u kojima želite da pošaljete nedsvosmislene poruke strasti, ljubavi i naklonosti. Tada je primerenije da birate druge nijanse cveća, ali imajte na umu da i među njima ostoje razlike.

Žuta boja cveća može simbolizovati osećanja nepoželjna za prijateljstva i druge bliske odnose, vrlo često se tumači kao boja koja nosi značenje ljubomore, ali, s druge strane, ako vam ta priča ne pije vodu, žute ruže npr. mogu biti idealan izbor da nekome poželite poslovni uspeh.

Ukoliko želite da pošaljete poruku posebnosti, možete zabrati neke neuobičajene boje cveća, kao što su plava, ljubičasta, narandžasta. One razbijaju monotoniju i pokazuju vašu želju da poklonite nešto upečatljivo, što mnogo duže ostaje u sećanju. Ako želite da pošaljete poruku poštovanja i divljenja, idealan izbor su ružičasti gerberi; roze ljiljani simbolizuju odanost i prijateljstvo; narandžaste ruže simbolizuju žudnju, pa ih možete iskoristiti da nekome ukažete možda i na to da ste počeli da gajite drugačija osećanja prema njemu.

Kako izabrati aranžman za tužne prilike?

Nažalost, i takve situacije su deo života i treba i u tim prilikama znati koje cveće je primereno da se od njega naprave takozvane suze, tačnije cvetni aranžmani koji se nose na groblje, i koji vrlo često i imaju oblik suze. Iako ste verovatno bili u prilici da pri takvim povodima vidite najrazličitije cveće, ipak postoje određena pravila koje cveće je najbolji izbor.

Ruže označavaju ljubav i saosećanje, stoga one nikad nisu promašaj. Ljiljani simbolizuju dušu upokojene osobe, a takođe i veru da postoji i život nakon smrti. Beli karanfili označavaju dobrotu pokojnika, dok sve druge boje mogu predstavljati znak tuge i nesreće. Hrizanteme i gladiole označavaju tugu i empatiju prema porodici preminulog, zato su i one dobar izbor u ovakvim prilikama.

Simbolika broja cvetova u buketu – pazite da ne pogrešite!

Ono što je veoma korisno i važno znati jeste da se paran broj cvetova u buketu nosi isključivo na groblje, tj. da je namenjen samo tužnim povodima. Neparan broj cvetova nosi se u svim drugim prilikama – od poslovnih do privatnih, od prijateljskih do partnerskih, odnosno u prilikama koje su same po sebi radosne i vesele.

U svetu simbolika broja nije baš toliko važna, ali na našem podneblju jeste, i to veoma. Odneti nekome za Osmi mart ili za rođendan četiri cveta može da ostavi izuzetno loš utisak o Vama, zato vodite računa da do toga ne dođe. Ova pravila se ne odnose na veoma sitno cveće, u koje pre svega spada poljsko, već na ono sa znatno krupnijim cvetovima.

Sada kada znate većinu pravila cvetnog bontona, a takođe i svoje namere prilikom poklanjanja, jasno je da omaške ne može biti!

