Kako da izgubite dodatne kalorije, a da ne morate da vežbate

Da li ste znali da možete sagoreti kalorije bez vežbanja – u stvari, da to radite upravo sada? Samo udisanje, izdisanje, pa čak i sedeće aktivnosti kao što je čitanje sagorevaju određebi broj kalorija.

Zvuči vrlo ohrabrujuće kada shvatite da ne morate da idete u teretanu da biste sagoreli ono što ste pojeli i izgubili kilograme. Uz nekoliko jednostavnih promena svog životnog stila, možete utrošiti višak energije i mršaviti dok obavljate obične kućne ili kancelarijske poslove. Male stvari koje radite tokom dana mogu napraviti veliku razliku u funkcionisanju vašeg metabolizma.

Naravno, promene ne mogu doći tokom noći, ali uz disciplinu i malo truda, možete dovesti svoju liniju do željenog izgleda. Evo nekoliko super saveta kako izgubiti dodatne kilograme, povećati sagorevanje kalorija, a da ne morate iscrpljujuće da vežbate.

Na poslu

Sedeći posao nije direktan uzrok gojaznosti, ali sedenje u dužem vremenskom periodu može postati uzrok dobijanja kilograma kod nekih ljudi. Štaviše, istraživanja su pokazala da ljudi sa viškom kilograma sede u proseku 3 sata duže od onih koji nemaju problem sa težinom.

Zato, ako imate kancelarijski posao, ustanite i krećite se najmanje 15 minuta svakog sata. Ukoliko vam to odvlači koncentraciju od posla, navijte alarm na telefonu kako bi vas podsećao na ovu malu, ali značajnu aktivnost. Prošetajte do toaleta da se osvežite, idite do aparata za vodu, idite stepenicama umesto liftom ili pokušajte da radite iz stojećeg, a ne sedećeg položaja. Procene su da na ovaj način možete sagoreti i do 350 kalorija dnevno, a da se niste ni oznojili.

Kod kuće

Zašto vreme koje biste potrošili na odlazak u teretanu, na trčanje ili vožnju bicikla ne biste preusmerili na pojačavanje kućnih zadataka? Kada jednom pristupite tome iz drugog ugla, postaće vam jednostavno da kućne poslove pretvorite u zabavu i trening.

Svi znamo koliko sređivanje kuće može biti beskrajan i dosadan posao. Sve te dnevne obaveze oko sređivanja uključuju hodanje, podizanje, istezanje i trčanje gore/dole. Nije ni čudo što se osećamo iscrpljeno nakon dana koji je predviđen za sređivanje kuće.

Ipak, sve te aktivnosti vas održavaju u pokretu i mogu vam pomoći da ojačate i tonirate vaše telo. To je skoro kao svakodnevna rutina odlaska u teretanu i vežbanja. A najbolja stvar u svemu tome je što ćete pored sagorevanja kalorija imati i blistavo čistu kuću.

Dakle, stručnjaci potvrđuju da kućni poslovi mogu sagoreti nekoliko stotina kalorija na sat, a koji broj je u pitanju zavisi od veličine i pola. Na primer, sitnija žena sagoreva oko 160 kalorija na sat radeći umerene poslove, dok bi krupniji muškarac sagoreo znatno više.

Zato prionite na posao i uradite trening čišćenja kuće da biste sagoreli kalorije i pospremili u isto vreme. Prebrišite prozore jednom sedmično za odličan kardio trening. Čistite češće i ono što inače ne biste radili i što je rezervisano samo za generalno sređivanje, a tu spadaju mali uređaji, bela tehnika većeg gabarita (kao što su Electrolux mašine za sušenje veša), garderoberi, unutrašnja stolarija…

Kada se čišćenje završi, uvek postoje organizacioni zadaci koji će vam poboljšati energetski balans: organizacija ormara, raspakivanje kutija, odvajanje garderobe koju više ne nosite. I još jedan podatak koji vas može dodatno motivisati – Sat vremena brisanja prašine sagoreva 166 kcal, sat vremena usisavanja sagoreva 175 kcal, dok sat vremena peglanja sagoreva 157 kcal.

Dnevna rutina

Promene u dnevnoj rutini takođe nam mogu doneti lakšu potrošnju kalorija. Kada se svakog dana spremamo, obično to radimo na jednom mestu. Mirno stojimo kada peremo zube ili sednemo da osušimo kosu i našminkamo se.

Zato, cupkanje ili hodanje okolo u dnevnim obavezama u kojima obično stojite mirno, ili čučeći stav u situacijama u kojima inače sedite, može biti efikasan način sagorevanja kalorija bez razmišljanja o tome. Neprekidno kretanje znači da ćete sagoreti više kalorija nego što biste kada biste mirno sedeli.

Da li ste znali da hodanje u obući na štiklu sagoreva između 90 i 200 kalorija za 30 minuta? Neka vam to bude još jedan podsticaj u vašoj dnevnoj rutini, pa umesto što biste obuli patike ili ravne cipele, u šetnju ponesite štikle. Možda deluje smešno, ali ukoliko u njima hodate ispravljeno, ramena postavite unazad i težinu ravnomerno rasporedite, odlazak do prodavnice ili na posao će vam sagoreti gotovo pola doručka.

Evo još nekih primera u promeni dnevne rutine:

Uvek idite stepenicama umesto liftom ili pokretnim stepenicama

Parkirajte na krajnjem delu parkinga, tako da imate više hoda do odredišta

Koristite toalet koji se nalazi na kraju hodnika, a ne u najbližem okruženju

Tokom razgovora podižite male težine ili hodajte okolo

Hodajte brže od uobičajenog tempa

Umesto sastanka sa kolegom ili prijateljem, održite sastanak dok šetate

Nabavite sto a kojim se stoji

Odvojite vreme pre ili posle posla za šetnju

Internet nas „bombarduje“ svim tim čudesnim namirnicama, suplementima i izumima koji tope masti. Loša vest je da oni ne postoje, već da je za gubitak kilograma potrebno da jedete manje, sagorevate kalorije i ubrzate metabolizam. Uz gore navedene „vežbe bez vežbanja“ ćete početi da navikavate svoj metabolizam na novi način funkcionisanja i vrlo brzo ćete videti promenu.

