Jovan Nikolić -ponos Vukovog kraja i Srbije -„vukovac“ do korica

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp

Lozničanin Jovan Nikolić, koji je upravo završio treći razred u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu i Srednjoj muzičkoj školi „Stanković“, obe sa prosekom 5,00 kao i predhodne dve godine, dobitnik je Plakete grada Loznica, povodom Dana njegovog rodnog grada, gde je uveliko poznat, poštovan i cenjen i godinama njegovo lice „gledi“ sa bilborda na kojima se ističu najbolji u Vukovom zavičaju.

Ovaj vrhunski darovit, vredan, kulturan, vaspitan i lep mladić, kao da je, kao mali pročitao da na Delhijskom hramu piše da u njega ne ulaze oni koji ne znaju muziku i matematiku i zavetovao se, sam sebi, da će da obezbedi sebi „propusnicu“ na toj važnoj „adresi“.I, to je odavno, ne samo obezbedio, već i zaslužio da ulazi na glavna vrata.

Vazda vedrog duha, Jovan svoje uspehe koje niže od malih nogu, smatra, kako kaže, „zaista onim što se u njegovom životu podrazumeva“.Bio je đak generacije i u OŠ „Kadinjača“ i u Osnovnoj muzičkoj školi „Vuk Karadžić“ .Njegove škola „Kadinjača“, koja se njime ponosi, kao i on njome, i predložila ga je prestižno gradsko priznanje.Odluka Komisije za dodelu nagrada i priznanja, kojom predsedava gradonačelnik Vidoje Petrović, bila je u startu izvesna.Jovan je samo u ovoj godini osvojio prvu nagradu na Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije, hor, laureat 2D kategorije, a prvi je nagrađenji na 9. međunarodnom takmičenju iz teorije muzike (100 poena), dok je osvojio drugu nagradu na Republičkom takmičenje učenika muzičkih i baletskih škola Srbije, klavirski duo (94,33 poena).Takođe u ovoj godini okitio se prvom nagradom na 13. međunarodnom takmičenju mladih talenata „Mita Topalović” kamerna muzika (99,4 poena)

Lane je stekao prvu nagrada na 6. republičkom takmičenju iz harmonije (99,5 poena), prvi je bio na na 14. klavirskom takmičenju Slavenski (95 poena), drugi na Republičkom takmičenju učenika muzičkih i baletskih škola Srbije (88,20 poena), prve nagrade nosi iz pretprošle godine i to na 5. republičkom takmičenju iz harmonije, (100 poena),

na 29. republičkom takmičenju iz solfeđa i teoretskih predmeta – kategorija teorija muzike (100 poena) na 29. republičkom takmičenju iz solfeđa i teoretskih predmeta –kategorija solfeđo (98,66 poena), na Zemun International Music Competition (95,10 poena) i na 13. klavirskom takmičenju Slavenski (95 poena)

Godine 2020 dobio je prvu nagrada na 28. republičkom takmičenju iz solfeđa i teoretskih predmeta – kategorija teorija muzike (100 poena) a godinu dana kasnije je na Međunarodnom takmičenje „Konsatntin Veliki” (sa A. Petrović) – kamerna muzika osvojio 92,6 poena .

Iza Jovana su veličanstveni koncerti u Velikoj sala Kolarčeve zadužbine – solo klavir, zatim na istom mestu kvartet i hor.Tu je i koncert na galeriji Kolarčeve zadužbine-klavirski trio prošle godine, a ove godine je imao zapažen koncert klavirske sekcije klavirski trio.Tu je i koncert na „Kolarcu“ -solo klavir.

Tokom školovanja u muzičkoj školi nema nagrade koju nije osvojio, a njih kao i koncerte u raznim mestima teško i nabrojati.Dobitnik je, pored ostalog, prve nagrade na Međunarodnom takmičenju „Davorin Jenko” (96,6 poena) kao i na 24. Republičkom takmičenju iz solfeđa i teroije muzike – kategorija solfeđo (98,66 poena, laureat je na Smotri muzičkih talenata Srbije – Sremski Karlovci

Nagrade na takmičenjima iz oblasti matematike, fizike i informatike u srednjoj školi su, takođe, mnogobrojne.Osvoji je drugu nagrada na Državnom takmičenju iz informatike i plasman na Srpsku informatičku olimpijadu (koja sledi), prvu nagrada na Državnom takmičenju iz fizike, treću nagrada na Državnom takmičenju iz matematike, treću nagradu na Međunarodnom takmičenju iz računarske i informatičke pismenosti „Dabar” treću nagradu na Balkanskoj fizičkoj olimpijadi, treću na Srpskoj informatičkoj olimpijadi, prvu nagradu na Državnom takmičenju iz fizike , trećz nagrada na Srpskoj matematičkoj olimpijadi, drugu nagrada na Državnom takmičenju iz informatike…Svake godine je nagrađivan za uspehe, koje je zaslužio vrednim radom i talentom, uz veliku podršku i razumevanje njegovih divnih roditelja, uglednih i omiljenih prosvetnih radnika.

Tu je u prva nagrada na Državnom takmičenju iz fizike Bronzana medalja na Međunarodnom takmičenju Info(1)Cup, Zlatna medalja na IV internacionalnom matematičkom kupu „Integral kup”…Nagrade na takmičenjima iz oblasti matematike, fizike, informatike, srpskoj jezika i saobraćaja u osnovnoj školi su toliko brojne, velike i značajne da se njima može malo ko danas, ali i ranije, da pohvali, ne samo u Vukovom kraju i Srbiji.Reč je o desetinama nagrada, a svaka od njih bi mnogima, po jedna, dosta značila.

Jovan govori tečno engleski i odlično se sporazumeva na nemačkom.Voli tehničke nauke i muziku.Uživa u plivanju i biciklizmu.

-Za sve ima vremena -kaže Jovan. -I sve je lepo i prijatno kada se radi s ljubavlju i žarkom željom za znanjem, ali i uživanjem.

Jovan je, posve, analitičan, istrajan, odgovoran i druželjubiv mladić, koga bi svaka sredina poželela, a tek „armije“ roditelja, posebno u ovo vreme.

V Mitrić

Facebook Twitter Messenger Viber WhatsApp